戴口罩「忽略這點」等於白戴　日實驗：病菌穿透率100%！

▲武漢肺炎疫情嚴峻，口罩儼然成為大家的保命符。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情遲遲無法控制，全球掀起口罩搶購潮，但專家提醒，口罩戴法如果錯誤「等於沒戴」，日本還有電視台進行實驗，證實如果戴口罩時，鼻樑的部位「沒壓緊」，口罩上方沒有確實貼合鼻樑處，如此病菌的穿透率，竟高達百分之百。

日本MBS電視台，最近在討論口罩的戴法，還進行實驗。節目中請來一名受試者，故意戴口罩時，口罩上方的鼻夾處，沒有貼緊鼻樑。接著利用器材測試口罩外空氣中的病菌，會有多大機率從口罩縫隙被人體吸進去，結果檢測結果高達百分之百。

▲日本進行實驗發現，戴口罩時如果口罩上方沒有確實貼合鼻樑處，病菌的穿透率，竟高達百分之百。（圖／翻攝日本MBS電視台）

因此專家提醒，戴口罩時，口罩上方一定要貼緊鼻樑；像很多人戴口罩時會發現眼鏡起霧，這就表示「口罩沒戴緊」，如果口罩與人的臉部留有縫隙，呼吸時空氣中帶有病菌的氣流，也會透過縫隙被吸進去，這樣錯誤的戴法，「有戴等於沒戴」。

因此民眾在配戴口罩時，務必遵守中央疫情指揮中心提供的「開戴壓密」4口訣，也就是（1）打開口罩先檢查有沒有破損，（2）口罩兩側鬆緊帶掛上耳朵，鼻樑片固定在鼻樑，口罩拉開到下巴，（3）輕壓鼻樑片，讓口罩與鼻樑貼緊，（4）檢查口罩和臉部內外上下，是否有密合。另外，口罩只限於同一人重複使用，且最好每天都進行更換，確保衛生與口罩防護效果。

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