戴口罩遭疑雙標、耍特權　林楚茵還原時間序「這個邏輯很難懂嗎？」

▲林楚茵戴口罩遭疑雙重標準。（圖／林楚茵臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

武漢肺炎疫情引發民眾瘋搶口罩導致短缺，因此，民進黨立委林楚茵日前發起「我OK，你先領」活動，許多政壇人士也響應活動。未料，卻有網友翻出林楚茵搭捷運戴口罩的照片，遭疑雙重標準。

林楚茵曾呼籲，現階段不需要太多政治口水、政治口罩、勤洗手比帶口罩重要，也向民眾喊話，應將口罩優先提供給有迫切需求的民眾或前線防疫人員。

不過，網友發現，林楚茵在1月29日於臉書發文，她跟先生一起戴口罩搭捷運的照片，引發網友批評言行不一。對此，林楚茵12日在臉書發文表示，原本不想解釋，但太多人惡意曲解成「特權」、「雙重標準」。

林楚茵強調，「我ok，你先領」記者會是2月6日，戴口罩的照片是1月29日，當時開記者會的用意是覺得不需要隨時戴口罩，且在2月6日就拿下口罩，她更怒嗆「先後順序，這個邏輯很難懂嗎？」

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