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菲律賓對台禁令！我擁5項強力反擊　恐衝擊在台15萬菲工

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記者趙蔡州／綜合報導

受武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）影響，菲律賓民航委員會（CAB）10日宣布，基於「一中原則」禁止台灣人入境，消息讓許多台灣民眾無法接受，朝野立委更喊話政府應該反制。菲國政府未來2天將召開會議討論，屆時菲方若遲遲不肯釋出善意，一旦台灣開始祭出反制措施，恐將衝擊仍在台灣的15萬菲籍移工。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2月2日表示，禁止14日內有到過大陸（包含港澳）的外籍人士入境，但本次的禁令並沒有囊括台灣。不料菲國衛生部次杜明戈（Eric Domingo）10日突然宣布，基於一中原則將台灣也納入禁令範圍。

▲▼ 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後向毒品宣戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

消息傳開後，台灣外交部一度駁斥該消息，菲律賓駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）也出面澄清並表達歉意，但短短不到2小時就遭菲方打臉。菲律賓移民局、民航委員會（CAB）10日深夜突然宣布禁令生效，導致許多已經抵達菲律賓的台灣民眾受困機場，只能窩在機場等待遣返的航班。

禁令不但在菲國內部引發爭議，也讓台灣政界、民間社會相當不滿。菲律賓議會日前開會時，國會議員阿班特（Benny Abante）舉出「台灣確診18例、新加坡確診43例」，質詢衛生部官員「為何不對新加坡實施限制，反而對台灣進行旅行限制。」

▲▼菲律賓禁台人入境，旅客滯留候機室。（圖／民眾提供）

▲菲律賓民航委員會10日深夜宣布禁令生效，導致許多抵達菲律賓的台灣民眾受困機場。（圖／民眾提供）

我國外交部收到消息後，馬上向菲方嚴正表達抗議，積極與菲方總統府跟外交部交涉，說明我方並不是大陸疫區，希望菲方可以更正「禁令」決定。朝野立委近日也紛紛站出來喊話，希望外交部應該要盡快釐清，必要時更可以採取如取消對菲免簽、凍結勞工輸入、召回雙方代表、終止雙方合作及拒買菲貨等5項制裁。

菲律賓衛生部12日下午舉行例行記者會，杜明戈低調沒有回應對台旅行禁令問題，僅表示將由政府跨部門抗疫特別小組統一發言，特別小組會定期開會，持續監控、評估疫情，由於他沒有參加特別小組，所以不了解目前的討論方向，正式的宣布可能要等13、14日會議討論決定。

▲▼疾管署說明武漢肺炎疫情-許銘春。（圖／記者周宸亘攝）

▲勞動部部長許銘春。（圖／記者周宸亘攝）

不過，若菲方遲遲不肯釋出善意，一旦台灣開始祭出反制措施，恐怕將衝擊仍在台灣的15萬菲籍移工與相關產業。勞動部部長許銘春表示，台灣以前曾有類似的制裁作法，由於影響層面較廣，目前內部仍在評估討論。

據悉，台灣以往與菲律賓發生衝突或關係緊張時，就曾3度祭出凍結引進菲籍勞工。像是菲律賓2000年5月無故介入台菲勞資糾紛，當時我國政府宣佈凍結菲籍勞工引進，直到同年12月菲律賓有善意回應後，我國政府才宣布解凍。

菲律賓調查團來台調查，勘驗廣大興28號船身。

▲台灣漁船「廣大興28號」遭菲方公務船掃射。（圖／ETtoday資料照片）

2011年2月菲律賓將14名台灣籍詐欺犯移送大陸，再度引發我國政府宣布解凍移工輸入作為懲罰，直到2個月後，菲方將另一名詐欺犯送回台、換掉移民局長，我方才宣布解凍。

2013年5月台灣漁船「廣大興28號」遭菲方公務船掃射，造成船長洪石成中彈身亡，我方因此宣布解凍移工長達3個月，直到菲方派特使來台致歉、承諾會依法起訴兇手後，我方才解凍。

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