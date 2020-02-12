小明回不來「原因曝光」　陳時中霸氣吐4個字！

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

小明回不來了！中央流行疫情指揮中心今（12）日緊急撤回昨日陸委會宣布的陸配子女有條件來台措施，指揮官陳時中強調，該決定主要是以「國人優先」，因為本國籍要處理的問題就非常多了。他也坦言「他們一開始是可以選擇國籍的，既然已經選擇了他的國籍，沒選台灣國籍，那現在就必須自己做安排、自己做承擔。」

陳時中說，居家檢疫和居家隔離都是無差別管理，不會因為你是什麼樣的身份，而特別不一樣，但在邊境管制必然有差別，邊境管制上最大原則是「國人優先」，現在中國大陸還有很多台商具有本國國籍，很快的清明節就有一波返回祭祖，各方面活動會陸續展開，如果現在任意去開放邊境，反而會擔心到時量能可能會不足，因此撤回陸配子女有條件回台規定。

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▲陸委會主委陳明通昨宣布陸配子女有條件來台措施，今被喊卡！

陳時中也進一步提到，現在可以看到兩種情形，一個是陸配子女在中國大陸、一個是陸配跟子女一起在中國大陸，這時就應該就地照顧好，因為身為父母親也不可能把孩子留在那邊，自己回台灣，一定會做好適當的安排， 所以沒人照顧的擔憂是不存在的。

陳時中也坦言，像日前的鑽石公主號、寶瓶星號的突發問題，明顯顯示隨時都會有緊急救援，因此不容許台灣相關量能沒有用在國人身上，因此在不得已的狀況下，不得不商請陸委會把這樣的決定撤銷。

▲衛福部長陳時中說，防疫上有三個原則：人在台灣，醫療絕對無差別待遇，全力救治；居家檢疫、居家隔離，無差別管理，不會因身份而有差別；邊境的管制上，最大的原則，國人優先。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）