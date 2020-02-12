▲ 新北啟動「雙菜雙保」助農友，侯友宜赴板橋慈惠宮推廣國產蔬菜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情延後開學，新北市啟動「雙菜雙保」協助契作農友產銷履歷蔬菜及有機蔬菜保證銷售、保障價格等多項措施，協助農友銷售原訂供應學校營養午餐蔬菜，市長侯友宜12日前往板橋慈惠宮推廣，邀請民眾多吃國產蔬菜。

新北市政府「4＋1安心蔬菜計畫」供應新北市中小學每周4天產銷履歷蔬菜及1天有機蔬菜。此次因應新冠肺炎延後開學，新北果菜公司邀請農友及供應單位共同研商，啟動「雙菜雙保」機制、透過優先拍賣保證銷售及保障價格。

農業局指出，產銷履歷蔬菜每公斤25元、有機每公斤35元，蔬菜價格高歸農友，不足則由市府補貼。中間管銷成本由新北果菜公司負擔。並且每3天滾動檢討作業機制，必要時提高價格或延長收購。並且透過預約交易尋找新買家通路。預計2週協助調配180噸蔬菜。

▲ 新北市啟動「雙菜雙保」協助契作農友產銷履歷蔬菜及有機蔬菜保證銷售、保障價格等多項措施。

侯友宜表示，新北市政府為全國首創辦理有機蔬菜供應營養午餐，與這些供應單位及農友建立深厚情感，面對疫情本著互信互挺精神，特別在合約外建立收購機制，共體時艱減少農友損失。特別感謝各界共同幫助農友，也感謝板橋慈惠宮、前議員歐金獅、板橋中正里林煌益里長及歡園里王國龍里長率先響應本次團購活動。

侯友宜說，因應延後開學2周，新北果菜公司協助調配共180公噸原供應營養午餐蔬菜，每日需調配15-18公噸，因此除了市府團購，也媒合包含寺廟、里長、公司行號（昱品食品有限公司、欣欣天然氣股份有限公司）及民間團體採購。感謝板橋慈惠宮立即訂購100箱共1.5公噸有機蔬菜。

另外，因應民眾防疫期間減少外食增加在家開伙，新北小農也透過新北市農業局輔導的超市通路增加供應量，確保民眾可以吃的到新鮮蔬菜。欲團購有機小松菜及有機黑葉白菜，即日起至19日止，詳洽新北果菜運銷公司：02-8965-1000轉176或FB搜尋「新北果菜」填寫訂購單私訊訂購。

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