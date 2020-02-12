台灣西部大範圍空品惡化　台南啟動應變減緩空氣污染

▲台灣西半部空氣品質大範圍轉差，台南市環保局預執行應變作業，改善空品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣西半部風速減弱，自2月11日起從北台灣至高屏，造成整個西部地區空氣品質大範圍轉差，台南市PM2.5濃度半夜一度飆高後隨即下降，環保局預計14日後，空氣品質逐漸好轉，11日晚上8時30分，市府成立跨局處應變小組，執行應變作業。

市長黃偉哲特別提醒，至14日前每日的「深夜至隔天上午」，因大氣條件最容易使污染物「聚集在地表」，空氣將是一天當中較差時段，在此期間，盡量避免從事戶外劇烈運動。環保局表示，冷氣團過後，天氣迅速回暖穩定，大環境風場快速轉為東南風，導致西部從北到南落在背風沉降區，導致空氣品質大範圍逐漸惡化，環保局也預測到這一波的影響，在11日上午已於環保局臉書預報至14日前空氣品質容易惡化訊息，以提醒民眾防範，並已啟動一般應變作業因應。

11日晚上8時30分達到一級預警，環保局立刻啟動跨局處應變小組，市府新聞處隨即在市府LINE及臉書發布提醒，緊急通知於夜間仍在操作的46家工廠落實防制設備正常運作，並配合自主降產及減量，並逐時線上監控7家13根工廠的煙道是否異常排放；通知76處大型營建工地要求今日施工務必提高裸露地灑水頻率，並出動洗街車或人工針對工地出入口及周邊道路加強洗街、另緊急增派洗街車自昨晚開始洗街，針對大同路、二仁路等，12個行政區52條道路，執行洗街255公里，目前仍在持續執當中，環保局昨晚出動稽巡查人員加強尚在操作的工廠進行查核。

12日持續針對其他污染源進行稽巡查作業，並在南區濱南路周邊路段進行大型柴油車目視判煙作業、另也於成大醫院周邊執行怠速勸導，全力投入污染改善減緩空氣品質持續惡化。

經過一夜的應變，目前台南地區空氣品質自今12日清晨起空氣品質已逐漸減緩改善，截至上午9時，台南市4座測站空氣品質AQI已降至橘色等級，PM2.5即時濃度皆下降至35 μg/m3（普通等級），有效減緩這波的污染影響；環保局提醒14日，鋒面通過台灣，西南風帶來豐沛水氣，全台短暫陣雨，空氣將逐漸好轉，這段期間南市各局處仍將持續應變並隨時監控空品狀況。