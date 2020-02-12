愛心酒精送公部門　台南市政府提供安全洽公環境！

▲愛心酒精送公部門，台南市政府分送各公務機關供洽公民眾使用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



因應武漢肺炎疫情，洽公環境消毒用的酒精也告急，台南市政府近日接獲民間企業慷慨解囊受贈75％酒精，黃偉哲市長指示取之於民用之於民的原則，分發至各局處及區公所供民眾洽公時使用，以保護市民朋友的健康。

台南市政府陸續接獲3批75％酒精物資捐贈，市長黃偉哲表示，這些酒精是由在地企業人士所捐贈，捐贈者為善不欲人知，令人欽佩。衛生局日後仍會進行徵信，讓愛心不留白。這些捐贈的酒精，已分送警察局、消防局、教育局、交通局、民政局、社會局、農業局、觀光旅遊局、文化局及秘書處等局處，作為洽公民眾及環境消毒用，以提供市民朋友安全的洽公環境。

衛生局提醒，使用酒精進行環境消毒，重點在於最可能接觸病原體的表面，例如：門把、扶手、電梯按鈕、電燈開關…等。若環境表面有髒汙，仍應先完成初步清潔後，再進行酒精消毒工作，不應把酒精當作一般清潔劑使用。

居家環境消毒使用的75％酒精或次氯酸鈉（NaClO），前者亦可使用市售95％酒精加上蒸餾水（或煮沸過冷水），依需要消毒之使用量， 以4份95%酒精加1份水比例，稀釋成70-75％濃度之酒精；後者可取一般市售漂白水（次氯酸鈉濃度約5％）)10毫升加1公升清水，稀釋成500ppm使用。