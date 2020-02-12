美國務卿宣布成立宗教自由聯盟「人權是優先考量」　台灣努力2年仍遭排除

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）主持晚宴。（圖非當天現場照片／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務院近年力促各國共組「宗教自由聯盟」，由國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在一次晚餐宴席上宣布正式成立，並表示捍衛自由生活的人權，一直是川普政府的優先考量。台灣過去2年積極在金錢、實務方面做出貢獻，努力想加入「宗教自由聯盟」；然而蓬佩奧宣布聯盟的27國中，仍然未將台灣列入。

根據《華盛頓郵報》（The Washington post）報導，蓬佩奧5日在國務院主持聯盟成立的晚餐宴，他向聚集一堂的各國高級官員表示，「我們可以說宗教和信仰的自由，並不只是西方世界的訴求，而是全人類社會的基石。」

對於席間有些國家必須力抗中共政府的壓力，前來加入聯盟，蓬佩奧也特別表示感謝；然而報導指出，蓬佩奧的發言對於支持台灣的美國官員和人權運動人士而言，顯得毫無說服力，因為台灣一直積極為宗教自由的事務努力，慷慨提供資金。

台灣準副總統賴清德年前即以民間人士身分，啟程前往華盛頓參訪，行程不僅會見多名參、眾議員，也在人權運動家、美國華裔牧師傅希秋（Bob Fu）邀請下，出席全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast），卻獨獨被排除在「宗教自由聯盟」邀請名單之外。