親戚過世！小三逼迫「訃聞升等成妻」…殯葬業傻眼　網開眼界：貝戈戈妾？　

▲小三吵著要名份！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

為了爭奪名份、家產，不少正宮與小三對簿公堂，比8點檔還精采！一名男網友透露，日前親戚長輩逝世，也上演一段女人鉤心鬥角的戲碼，小三堅持訃聞上的要稱作「護喪妻」或「謹良妻」，為此吵得不可開交，更讓全家族人看笑話。

一名男網友在PTT表示，家家有本難念的經，最近親戚過世，死者的小三卻為了「訃聞稱」謂吵得不可開交，殯葬業者建議可用「如妹」，殊不知一秒惹怒小三，直言應該用「護喪妻」跟「謹良妻」。

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奇葩故事掀起眾多網友熱議，「挖賽，小三還可以放上訃聞喔？」、「人都死了誰理他，還是有遺囑公證有分遺產？」、「正室願意讓小三的名字上訃文？」、「名不正言不順，還可以上訃文喔！真是開了眼界」、「勉強讓你用X妾吧」、「我們家連當年在奶奶死後，爺爺找的新女朋友都沒敢這麼囂張了」、「王X慶那3個妾怎樣寫的？」、「妻只有一個，沒有名分的叫妾好嗎」、「印兩個版本就好啦…圓滿最重要懂嗎｣。

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▲網友開眼界！（圖／翻攝PTT）

有達人分享類似經歷，「我倒是有遇到娶兩個的，兩個名字都有上去，當然法律上不允許，但是人家大小老婆都住在同個屋簷下和平相處」、「若是有大老婆認可的，至少要放上還勉強可接受，上面的『如夫人』或『妾』等正式可用的均可」、「我姑姑當小三40年多了，早就得到婆家的認可，姑丈過世的時候訃文上就寫妾」、「有的小三實際上比正宮付出還多，甚至得到更多愛，要因應社會變遷，與時俱進的觀念，又要不失訃聞起源的傳統本質，個人認為家屬合意即可，實質地位比虛名重要多了」。

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