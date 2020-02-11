怕感染家人！女醫生冒雨走路上夜班　丈夫開車燈「暖心護送」...她淚崩

▲汪曉婷怕感染家人，選擇走路去上班。（圖／翻攝長江日報）

記者洪珮瑄／綜合報導

面對新型肺炎疫情肆虐，在民眾避之唯恐不及的時候，第一線的醫護人員卻必須堅守崗位。湖北省武漢市的汪曉婷是一名前線醫生，這天，她要輪值夜班，為了怕感染家人，便選擇自己走路上班。不過，她的丈夫事後卻開著車，一路跟隨在後面，甚至還開起車燈照亮前方的路，讓她忍不住落淚，「我不再害怕了」。

綜合報導，汪曉婷是湖北省武漢市武昌醫院的醫生，她9日表示，投入這次的疫情工作已進入第18天，「我們醫院是新冠肺炎的定點醫院，為了保障醫護及家屬的安全，在資源有限的情況下，院裡為員工安排食宿，但我家離醫院不算遠，所以和老公商量後，決定把機會留給其他遠一些的同事。」

汪曉婷坦言，每天上班接診發熱患者，為他們安排檢查、治療，以及安撫患者情緒，等到值班結束後跟同事交流經驗，學習新的診療進展，所以每次下班回到旅館後，就已經累得不想再動了。不過，她提到，「為了確保我的營養及健康，老公在物資不如往常的情況下，依然每天細心地為我準備晚餐。」

▲武漢肺炎疫情肆虐之際，汪曉婷需常常值夜班，堅守第一線崗位。（圖／翻攝長江日報）

汪曉婷表示，每個星期我有3個夜班，凌晨就必須從旅店走到醫院，但是身後總有熟悉的車燈照亮道路。她回憶，6日凌晨3點武漢下著雨，「但為了避免感染的風險，不能上車，沒想到丈夫竟在我身後慢慢開著車，用車燈陪伴我。」

汪曉婷提到，這十幾天，每天吃著老公做的飯菜，又在他打出的燈光裡走去上班，「但是我們沒有辦法面對面交談。」說著說著，她也忍不住掉淚，「老公問我，現在妳上門診會害怕嗎？我想告訴他，親愛的，我不再害怕了，是你和患者們給了我更多的勇氣。」

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