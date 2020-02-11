田寮野生鹿群橫行！破壞蕉園、啃食作物…農民喊苦損失難估

▲林務局架設的攝影機拍下梅花鹿身影。（圖／林務局屏東林管處提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄田寮山區近年野生梅花鹿與水鹿數量攀升，農民種的蔬果常被鹿群啃食，甚至把樹都撞爛，造成嚴重農損，高雄田寮區鹿埔里里長楊美芬表示由於水鹿重達一兩百斤，身體趴上去或是腳踩上去樹就被折斷了，損失金額更是無法估算，雖然農業局輔導農民架設電圍網，但還是需自費，對農民來說也是筆負擔，只希望政府能先想辦法，不要讓鹿群無限繁殖下去。

▲香蕉園受鹿群破壞 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

一整片香蕉園滿目瘡痍，香蕉樹被硬生折斷，樹幹全是撞擊痕跡，全是鹿群傑作，高雄田寮山區近年野生梅花鹿與水鹿數量攀升，導致鹿群跑到田裡面啃食，造成嚴重農損，根據里長田寮區鹿埔里里長楊美芬表示：「水鹿需要吃一些農民種植當季蔬果，但由於水鹿重量大概都有一兩百斤，整個身體趴上去或是腳踩上去樹就被折斷了，那就沒救了。」甚至在繁殖期還會用鹿角衝撞果樹，造成農民損失慘重。

▲田寮區鹿埔里里長楊美芬 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

目前統計因野生鹿群所造成的農損面積有84至86公頃，至於損失金額，楊里長大嘆，「喔！無法算了耶！損失很嚴重」；由於水鹿這幾年繁殖快，不只造成里民農損，甚至闖入民宅甚至穿越道路，引發車禍。

▲路邊可見梅花鹿。（圖／記者洪靖宜翻攝）

為解決農民與動物間的衝突，高雄自105年起配合林務局推動「補助地方政府輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作示範計畫」，輔導並補助有需求農民架設安全有效的電圍網防治野生動物危害。108年度高雄市有10戶完成補助裝設，裝設後農民普遍反映效果良好，設置前農作物的收成大概只有3-5成，設置後收成可達9成以上。

不過在地里長說，要加設電圍網需自費，對農民來說是一筆負擔，且山坡地要使用電網也有難度，只盼先幫忙寫辦法解決，不要讓鹿群快速繁殖，也不要放任鹿群繼續破壞果農們辛苦栽種的農作物。

時間對我們來說完全沒用！