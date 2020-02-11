寫3本壞壞筆記！正宮見「開房257次、交疊410次」崩潰…他喊：看200謎片幻想的

▲人夫手寫3本通姦筆記本被老婆抓包，內容更提到「開房257次、性交410次」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻阿欣（化名）與丈夫阿俊（化名）結婚近40年，2018年5月間卻發現丈夫與其他女人發生姦情，還寫下了3本「通姦筆記本」，事件曝光後，阿俊假意和解卻又屢屢爽約，她傷心提告，向阿俊與小三求償100萬元，一審判阿俊應賠償妻子30萬元，案經上訴，二審改判阿俊與小三應連帶賠償30萬元，全案定讞。

阿欣主張，自己與阿俊1980年1月結婚，自己對家計、家務都盡力承擔，沒想到丈夫非但不感念她的付出，還從2011年開始與另名女子小乃（化名）同居，期間發生數百次性關係，2018年5月間她意外發現阿俊3本「通姦筆記本」，質問阿俊後，對方為平息她的怒火，假意表示和解卻屢屢爽約，讓她身心大受打擊，決定向阿俊、小乃求償精神撫慰金100萬元。

阿俊則指控，阿欣獨攬家中的經濟大權，又控制他怎麼使用金錢

，他為家庭和諧只好寫下多張借據、切結書，另外，他強調，跟小乃只是普通朋友，那3本筆記並非通姦日記，是他狂看200多部A片、色情小說、圖片之後，為了紓解壓力單方面幻想出的內容，其中關於「第一次性交」、「開房日期、開房257次、性交410 次」等字句並不是事實，小乃也急忙喊冤。

但阿俊女兒證稱，發現筆記本時，一家人有坐下來談，父親承認外遇的對象就是小乃，對方也知道父親的已婚身分，當時父親還不斷問母女倆，「是不是一定要提告訴，能不能私下和解」，當場打臉阿俊的說法。

高雄地方法院審理後，判阿俊須賠償妻子30萬元，至於小乃則因證據不足免賠，案經上訴，高雄高分院勘驗各項事證後，認為阿欣雖然不能證明丈夫與小乃有性行為，但已經證明2人逾越男女友誼分際的交往行為，改判阿俊與小乃應負連帶給付責任，賠償阿欣30萬元。全案確定。

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