高市府豪撒200萬買國旗！黃捷親遞「省錢神招」：請韓市長自主辭職



▲高市議員黃捷指出高市府掛國旗就花了2百多萬 。（圖／高市議員黃捷提供）

記者洪靖宜／高雄報導

從去年國慶日前，高雄各知名景點或是重點街頭，國旗掛好掛滿，不過時代力量高雄市議員黃捷指出，有不少民眾好奇懸掛國旗的花費和必要性，經查發現108年各局處及各區公所製作國旗花費金額竟高達2百多萬，令她不禁質疑「是為了總統選舉利用市府資源浪費公帑？」

高市議員黃捷指出，許多市民朋友好奇，為什高雄突然出現這麼多的國旗，這些國旗海到底花費多少？有這個必要性嗎？於是黃捷向市府各單位索取去年108年度各單位所製作的金額及面數，但經過依序加總後所得到的總額竟高達2百多萬，且面數有8421面，黃捷說「試問韓市府高雄人的辛苦納稅錢，是這樣為了呼應你選總統而花費在一次性的布置？一次性的活動？請韓市長不要再做沒有意義的事情，也請韓市長不要再糟蹋我們高雄人。」

▲高市議員黃捷指出高市府掛國旗就花了2百多萬 。（圖／高市議員黃捷提供）

黃捷批「還是只是為了總統選舉利用市府資源浪費公帑？」，更酸「韓市長還沒有提出具體的『還債神招』和『發大財』政策之前，請先務實撙節為宜，如果想替市府省錢，除了不要濫花公帑為私人用途之外，也請你自主辭職，才是為高雄市民省錢省力的神招！」

對此，高市府表示「國旗並非是一種選舉工具，而是代表人民對中華民國的認同，在重要慶典上掛國旗是很正常且例行性的佈置，以前高市府沒有庫存，這次買了之後並非『用過即丟』的一次性使用，之後只要有重要節日，在各個場合皆可重覆使用，並無所謂浪費公帑行為。」

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