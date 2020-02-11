保障恆春半島旅遊安全　監理站聯合縣府＆客運業者防疫大作戰

▲屏東監理站與恆春監理分站11日聯合屏東縣政府人員到恆春轉運站督導與關心當地客運業者防疫措施，全力防堵武漢肺炎疫情 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東恆春沿線及墾丁地區是南部熱門旅遊景點，隨武漢肺炎疫情來襲，為保障恆春半島旅客及民眾「行」的健康安全，屏東監理站與恆春監理分站11日聯合屏東縣政府人員到恆春轉運站督導與關心當地客運業者防疫措施，全力防堵疫情。

▲▼詢問資料、消毒。

防疫重點包括在候車地點明顯處張貼防疫海報、告示牌，第一線駕駛員、轉運站服務人員落實自身及替民眾酒精消毒，並提醒民眾於轉運站內人多時務必一定要戴上口罩並養成用肥皂勤洗手的習慣，讓民眾了解防疫應從自身做起，保障自己也保障他人擁有健康。

恆春監理分站表示，防疫視同作戰，民眾若至醫院、政府機關或轉運站等這類密閉或半密閉式公共場合，都應自動配戴口罩、並配合防疫人員或業者量測體溫，並盡量減少待在人多的地方以降低感染風險，如有發燒、咳嗽等症狀發生應盡量主動遠離群眾以防堵疫情擴散及群聚感染。

分站長呂沅祐提醒，維護恆春半島為非疫情的淨土是政府、業者及民眾三方的共同責任，大家一起來守護半島，讓在恆春工作及到恆春旅遊觀光的民眾都能更安心的生活、享受假期。

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