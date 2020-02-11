需居家檢疫14天！　陸委會：陸配子女2/12起可入境

記者任以芳／台北報導

關於中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情發展，考量人道精神以及人員防疫管理，針對部分中國大陸人士入出境管制終於稍稍放寬。陸委會最新防疫措施，陸配在中國大陸的子女(12日)起可以入境，必須在台居家檢疫14天，已入境大陸人士依照規定類別，可以申請繼續居留，一次15天。

▲▼武漢撤回台包機，247人搭遊覽車分送隔離地- 新店烏來。（圖／記者黃彥傑攝）

先前武漢包機上陸配引起外界爭議，陸委會副主委邱垂正曾經回應，大陸配偶也是我們的家人，跟著先生小孩，還是可以入境的，因為他們有長期居留相關證件。武漢肺炎爆發後，衝擊兩岸往來，確實造成許多不便，陸委會遵循防疫優先原則，將大陸人士來台的方便之門，再打開一點。

▲陸委會發言人邱垂正，基於人道立場，放寬部分大陸人士來台限制或可申請續留。（圖／記者任以芳攝）

經相關機關會商並提報中央流行疫情指揮中心決定，自109年2月12日零時起，對中國大陸人士入出境管制，採取下列措施：(全文如下)

1.目前以商務履約、跨國企業內部調動、投資經營管理、駐點服務、團聚及短期探親等6類事由，已經在台停留的中國大陸人士，申請延長停留期限，得專案逐次核給15天。

2.持社會考量專案長期居留證或長期探親證之國人或陸配的中國大陸子女，基於家庭團聚及人道考量，准予入境，入境後須居家檢疫14天。

目前國內嚴格監控境外疫情發展，基於防疫減少人員移動風險。關於留在境內中國大陸人士，在台停留多時，不會增加境外移入防疫風險。另外，考量家庭團聚、共同生活倫理需求，陸委會經綜合考量防疫風險與人道因素，採取強化管理措施，後續並將視疫情發展，即時檢討相關管理作為。

▼中國大陸新冠肺炎封城全圖。（圖／黃麒文 製作）。