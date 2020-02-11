中國佛教會啓建「祈千萬甚深經咒」　消弭武漢肺炎祈福大法會

▲台南市佛教會與24縣市佛教會共同辦理之「祈千萬甚深經咒消弭新型冠狀病毒祈福大法會」，11日於台南大仙寺舉行，市長黃偉哲等人也共同祈禱。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市佛教會與24縣市佛教會共同辦理「祈千萬甚深經咒消弭新型冠狀病毒祈福大法會」，11日於台南大仙寺舉行，台南市佛教會理事長釋旻慧法師，邀市長黃偉哲及民政局長顏振標一同祝禱，立委賴惠員、議員沈家鳳、蔡育輝與白河區長蕭福清等人也共同祈禱，黃偉哲表示，盼早日消弭武漢肺炎疫情社會恢復正常。





黃偉哲市長表示，今日的仁王護國息災祈福大法會，年年都為台灣民眾及世界祈福，此次特別祈禱早日退散武漢肺炎的疫情，藉著宗教的力量讓這個社會早日恢復平靜，讓民眾的心得到安寧，非常感謝諸山長老及各界共襄盛舉一同為國運及世界祈福，市府也會全力配合行政院、立法院各項應對政策，讓因疫情受到衝擊的產業有所紓困。





中國佛教會自1973年遷台以來，每年皆舉辦仁王護國息災祈福大法會為國祈福、為民祝禱，由各縣市佛教會輪流舉辦，成為佛教界的年度最大盛事。護國可分為內護及外護，環境的美好從自心清淨做起，是為內護，外護則是營造一個美好清淨的社會環境。





近期武漢肺炎疫情蔓延全球，確診及死亡人數大增，全球各國口罩大缺貨，人心惶惶，對經濟的損害更是雪上加霜，藉由此次的仁王護國法會，為消弭新型冠狀病毒疫情祈福，期許現場2000位修行人士與信眾齊心祝禱，展現為眾生祈福的悲願力能夠上達諸佛天聽。