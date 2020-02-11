菲律賓拒台人入境！「馬尼拉回高雄」班機僅9人　小港機場3航班取消

高雄國際機場。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺、許宥孺／高雄報導

菲律賓10日深夜發布「臨時旅遊禁令」，導致台灣人在菲國無法入境。高雄小港機場11日預計有4班飛往菲律賓班機，僅華航CI712班機有起飛，回程班機在中午12點15分抵達高雄小港機場，機上僅載9人。

高雄航空站表示，11日只有早上華航07:35往馬尼拉有飛，後續菲亞航3班機都取消。

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中華航空表示，早上CI712有在菲律賓下客後再返回，去程91人，菲律賓藉居多，回程只載9人，臺灣人居多。

►我沒有遲到，是時間遲到了！