科技人建議龜山島做防疫專區　宜蘭鄉民氣炸：去吃大便！

▲▼科技業者建議龜山島做防疫專區，網罵聲連連（上圖）。（圖／擷取自頭城籍縣議員蔡文益臉書，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

武漢疫情延燒，高雄陳姓科技業者，11日在工商時報頭版刊半版廣告，建議政府將龜山島建設成防疫專區，這樣可以保護本土安全及疫情決戰境外，為數萬想要回國避難的國人，爭取一個可以立足之地。此事在宜蘭引發反彈，頭城籍縣議員蔡文益說：來亂的、其心可議。另，網說：叫業者去吃大便吧，為何不敢設在釣魚台，順便拿回釣魚台驅逐日艦。

頭城籍縣議員蔡文益臉書PO：「這個人到底在幹嘛！其心可議，竟然要把龜山島變成”防疫專區“，為了地方生態，為了漁民生計，頭城及宜蘭縣民的健康，請表達我們的心聲，讓大家知道我們的忿怒！

高雄陳姓科技業者11日在工商時報刊頭版半版廣告，建議政府將龜山島建設成防疫專區。（圖／記者游芳男攝）

網說：「叫他去吃大便吧（指業者）」、「那個人......來亂的」、「本人比較建議 請征宇集團 捐出他的總部 設為防疫專區」、「真可惡那是保護區吶，……絕對不行」、「為何不敢設在釣魚台，順便拿回釣魚台驅逐日艦」等。

▲▼高雄陳姓科技業者11日在工商時報刊頭版半版廣告，建議政府將龜山島建設成防疫專區。（圖／記者游芳男攝、東資料照片）

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