除了湖北...確診數連7天下降　大陸各省拼復工反「填表抗疫」

▲中國國家發展改革委員會秘書長叢亮在記者會表示，企業應提供復工的職員口罩等防護用品。（圖／翻攝自人民視頻）



實習記者簡立宇／綜合報導

中國國務院在今日上午10點舉行疫情聯防聯控機制記者會，國家發展改革委員會秘書長叢亮表示，湖北以外的地區應該努力復工復產，根據10日全國22個重點省分數據顯示，口罩企業的復工率已經超過76%。另外，企業應該為復工的職員提供口罩等防護用品。

叢亮表示，企業應該備有消毒液、耳溫槍，並為職工配發口罩的用品，並且要杜絕「填表抗疫」。而此項呼籲源於中共中央政治局在3日召開常委會，表示防疫工作應該堅決反對「形式主義、官僚主義」，幹部應該走入群眾，而不是紙上談兵。《人民日報》評論員表示，「收到十來個部門的文件，卻無一解決一個口罩、一瓶消毒水。」

關於復工復產可能帶來人員大量流動，增加疫情傳播的風險，叢亮表示，如果不復工復產，短期內可能會產生醫療物資不足的問題，甚至包括疫情較嚴重省分的生活物資供應，都將出現短缺。

叢亮表示，為了有效防控疫情，應該做好「經濟與防疫」兩條線作戰，一條是湖北以外的地區積極復工復產，確保能繼續維持物資供應，合理設置防護標準；另一條是在疫情重災區繼續推動防疫，加強駐點防控，視情況才進行復工復產。



衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華表示，浙江、廣東、河南都是人口大省，人員流動性大，復工帶來的疫情壓力很大。然而從2月3日以來，全國除湖北以外省份的疫情形勢總體上呈下降趨勢，截至2月10日24時，全國除湖北以外的省份新增確診病例381例，從2月3日連續7天呈下降趨勢。



對此，國家發展改革委社會發展司司長歐曉理表示，目前的首要工作就是「復工、達產、擴能」，國家將幫助企業協調解決生產中、復工中遇到的用工、原輔材料、資金等方面的困難，並鼓勵他們採取「兩班倒、三班倒」的方式，24小時運轉起來，做到人休息機器不休息，儘量多生產。