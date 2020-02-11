防疫優先！GSMA止血：禁止湖北省人員參加MWC 2020

▲MWC 2020已有多家參展廠商因新冠肺炎影響退出。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

受到武漢新冠肺炎影響，即將於月底在西班牙巴賽隆納開展的MWC 2020，已經陸續有廠商宣布退展。對此，GSMA終於出手，宣布禁止來自中國湖北省參與主要展館，同時也強調活動將如期在2月24日到27日如期舉行，並會加強檢疫作業。

在巴塞隆納當地，為了確保與會者與參展商的健康與安全，GSMA已經聯合西班牙衛生局、巴塞隆納合作夥伴合作，加倍投入配置醫療措施、加強實施衛生消毒與與安全檢測，並提醒所有與會者要做好自我方戶工作；然而或許是來自參展廠商的壓力，GSMA在聲明當中宣布將會透過以下措施保障所有人參展安全：

1.禁止所有來自中國湖北省的遊客參加MWC 2020。

2.所有來自中國遊客，必須出示他們在活動開始前14天就已經離開中國境內的證明，這包括護照出境章與健康證明。

3.每個進出MWC場館、參加活動的與會者都必須要量測體溫。

4.所有與會者都必須出示證明，過去並未接觸任何感染患者。

GSMA說明未來幾天內也會持續關注疫情，並且會在必要時候通知與會者未來調整狀況，同時也強調參展商、與會者、工作人員（沒有提到“媒體”）的健康與安全是最重要的，並且說明將會持續監控疫情，做好防疫措施，並且會通知所有參展廠商、與會者、媒體，按照世衛組織與衛生當局建議實施適當的指導方針和建議，以控制和減輕疫情傳播。

截至目前為止，以下廠商已經宣布取消展前活動，或者退出MWC 2020：

1.樂金（LG）

2.愛立信（ERICSSON）

3.索尼（SONY）

4.輝達（NVIDIA）

5.亞馬遜（AMAZON/AWS）

6.TCL(取消展前活動)

7.聯發科（MediaTek）

8.英特爾（Intel）