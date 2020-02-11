新冠肺炎傳染性極強？陸專家籲「防護很重要」：2秒也能感染

▲武漢肺炎確診人數突破4萬例。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情嚴峻，日前更傳出一例「15秒遭感染」新型冠狀病毒的案例，引發外界認為傳染性極強。對此，北大第一醫院感染疾病科主任王貴強指出，如果局部病毒量很高，加上沒有防護，「別說15秒，2秒也會造成傳染」。

據新華社報導，王貴強10日接受專訪時表示，總體來說，新冠病毒傳染性是比較強的，對於15秒遭感染他認為是完全可能的，重點在沒有任何防護的情況下，「一句話工夫飛沫就可能到了，你就被感染了」。

至於為何有輕症患者突然病情惡化去世？王貴強指出，免疫是把雙刃劍，機體免疫活化試圖清除外來病原微生物時，會導致機體自身的傷害，因此若大量的病毒遇上強壯的免疫，就會出現較劇烈的鬥爭，「造成局部的炎症、細胞損害」。

此外，他認為常驗出假陰性的原因有兩點，包含檢測手段的特異性、敏感性是不是足夠好，以及操作過程中是不是非常規範，「採集標本也是很有學問的」。因此在在第五版診療方案裡，他們建議把咽拭子改成鼻咽拭子的方式。

最後，王貴強認為疫情的轉折點要看兩方面，一是武漢、湖北地區的病人流動性是不是有控制好；二則是其他省份的病人是不是及時得到有效的診斷和隔離。「目前，整個發病率有下降的趨勢，增幅不那麼大了，但還不能說拐點來了。可以說這是個好現象，預示著各地的防控力度在加大。」

▲北大第一醫院感染疾病科主任王貴強。（圖／翻攝新華社）



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