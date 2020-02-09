口罩戴不戴？　游淑慧批：「民進黨們」道德勒索有毛病嗎？

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

武漢疫情延燒，口罩到底要不到戴連日引起論戰。國民黨台北市議員游淑慧9日在臉書發文說，買不買口罩、什麼場合可以戴、誰可以戴，每個人都有自主防疫意識，政治人物可以宣導、呼籲、懇託，「但用道德勒索、自我標準來隨意指控、要求他人的民進黨們，你們是怎麼回事？有毛病嗎？」

游淑慧提到，台灣剛發生首例時，政府怎麼教育我們的？口罩要戴，誰講不用戴，就被民進黨立委嗆傳播錯誤訊息、要開罰。然後蘇院長又掛保證口罩隨時隨地都可買，要用再買都可以買到，結果，現在發生了17例，同樣一批政治人物，又到處嗆戴口罩的人，「現在是怎樣？戴口罩是大家的錯？搶口罩也是人民愛囤？」

「舉個最荒唐的例子，具有醫師專業民進黨前立委林靜儀，就做出一個最矛盾的示範⋯」游淑慧表示，在一月下旬台灣首例發生後，林靜儀醫生就馬上在臉書上開嗆表示：叫大家不需戴口罩這是傳播錯誤訊息，會請指揮中心開罰，結果到了二月上旬，出現第13例後，林靜儀反而又叫大家日常生活不需帶口罩，又說自己感冒所以要戴⋯

游淑慧指出，奇怪了，首例的時候，她嗆誰說不用戴的要開發；13例後，又在電視上說韓國瑜一直帶口罩是製造恐懼⋯林靜儀叫別人不用戴的時候，說自己感冒所以要戴口罩，那別人不能因為怕她，所以也帶口罩嗎？真的不要把戴不戴口罩變成政治批判。

游淑慧強調，人民也想配合政府、相信民進黨，防疫人員真的非常辛苦，陳部長也要幫他點1萬個讚，「然而現在到底是還在忙正政治操作？到底是誰還在繼續給1450下單？」

游淑慧在文末感嘆，昨天又遇到一位獨居長輩，因為沒有口罩而無法到醫院復健，每天忍受著疼痛，「說真的啦，很多真的有需要的民眾，非常歡迎支持民進黨的朋友，一起響應把口罩讓出來，因為他們真的買不到」，身為第一線的民意代表，每天都聽到這些個案，誰能無動於衷？

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