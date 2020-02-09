健保卡買口罩...愛滋感染者憂身份曝光　藥局掛保證：不會顯示記錄

▲藥局開賣口罩，新北市民眾排隊狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

為解決武漢肺炎衍生的口罩搶購潮，中央流行疫情指揮中心6日開始實施口罩實名制，限量分流購買，實名制的依據是健保卡插卡，讓一些愛滋感染者擔心身份曝光。台北首間愛滋友善藥局-71恩典藥局就在臉書上分享，口罩購買系統和一般就診領藥系統不同，不用擔心隱私暴露問題，請感染者放心視需求購買，平安渡過疫情。

中央流行疫情指揮中心6日實施口罩販售實名制，健保署修改全國電腦資料庫系統，民眾持本人「健保卡」前往健保特約藥局購買，7天限購2片。然而受限於外界對愛滋汙名與歧視，部份感染者可能擔心用健保卡買口罩會曝光自己的身份。

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71恩典藥局在臉書粉專Po文指出，口罩的上傳系統是搭著醫療機構與健保署之間VPN資料傳輸的子系統，與一般就診或領藥時所使用的系統不同，暨不會跳出視窗，也不會顯示就診領藥記錄，甚至也不會顯示是否從中港澳入境的訊息。

而在這子系統的介面，除了使用健保卡之外，也有針對卡片不良所設計的第二途徑，也就是說只要輸入身分證號以及生辰八字一樣可以上傳之後購買領取，完全沒有健保IC卡資料被讀取的問題。71恩典藥局最後呼籲，感染者可以放心，視自己的需求購買，也不用輕易放棄自己的權利，願大家都平安度過這波疫情。

根據指揮中心規定，除7天限購2片外，為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

指揮中心強調，國內專家已再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。