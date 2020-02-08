一家四口搭寶瓶星號！女兒靦腆吐心聲　爸：我還好，不怕回不了台灣

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港，送驗128位旅客結果全部陰性，消息讓全台灣人相當振奮。一名家住新竹的田姓男子帶一家四口上船旅遊，碰上這次險些因為武漢肺炎要全船隔離，他表示「其實還是有旅遊的感覺」、「大部份人很擔心不能回台灣，我個人是覺得還好」。

▲田男下船後表示，「有很多人擔心不能回台灣、不能下船，我個人是覺得還好。」（圖／記者游芳男攝）

請繼續往下閱讀...

寶瓶星號8日晚間檢疫結果出爐後，船上的旅客確定可以下船返家。田男接受媒體訪問時表示，他們知道消息（可能不能回台灣）後，船上服務其實一直都正常，還是很有出門旅遊的感覺。

至於會不會擔心可能要隔離14天，他表示「我不擔心，就當旅遊啊」，儘管宣布要檢疫後，船上設施就關閉不開放，大家只能待在房間，還有很多人擔心不能回台灣、不能下船，但「我個人是覺得還好。」

▲田男的女兒表示，如果未來有機會，她仍願意再次登船旅行。（圖／記者游芳男攝）

田男的女兒表示，他們在船上等待檢疫時，船上對他們相當不錯，還給大家送熱湯圓、食物飲料等，「麗星郵輪在面對檢疫時，還能顧到我們旅客，真的很不錯」。她感嘆，這次一家四口出門旅遊，沒想到會碰上這一起事件，但如果未來有機會，她仍願意再次登船旅行。