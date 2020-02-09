不斷更新／南韓新增1確診「累積25例」　新加坡成東南亞最慘「爆增至40例」

▲武漢肺炎在國際上蔓延，各國紛紛出對策因應。（圖／路透）
記者陳亭伃、詹雅婷、吳美依、陳宛貞／綜合報導
「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，世界衛生組織（WHO）現已宣布，中國新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，將邀全球400位專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，但台灣正爭取更大參與。
【09：03】
根據《韓聯社》報導，南韓境內再確診一例。目前累積至25例。
【08：53】
新加坡8日又通報7人確診，當地累計病例達40起，是東南亞各國中疫情最嚴重的國家，新加坡總理李顯龍對武漢肺炎疫情發表聲明，如果確診病例持續攀升，政府可能會改變應對措施，輕微病患只需看家庭醫生，只有年長者、孩童和並發症患者得住院。
各國確診狀況如下：
東北亞：3國
日本：確診90例（橫濱外海遊輪64例，日本境內26例）
北韓：傳聞7例
南韓：確診25例
東南亞：6國
新加坡：確診40例
馬來西亞：確診16例
越南：確診13例
泰國：確診32例
菲律賓：確診3例
柬埔寨：確診1例
大洋洲：1國
澳洲：確診15例
北美：2國
美國：確診12例
加拿大：確診5例
歐洲：9國
比利時：確診1例
德國：確診14例
西班牙：確診1例
瑞典：確診1例
芬蘭：確診1例
英國：確診2例
法國：確診11例
義大利：確診3例
俄羅斯：確診2例
南亞：3國
印度：確診3例
斯里蘭卡：確診1例
尼泊爾：確診1例
中東：1國
阿拉伯聯合大公國：確診7例