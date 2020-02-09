快訊／大陸武漢肺炎「單日新增81死」共804死　超越SARS的774死

▲大陸武漢肺炎疫情延燒。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情延燒，根據今天（9日）最新統計，大陸累計確診人數已達3萬6777例、累計死亡人數804例，死亡人數已超越2003年SARS在全球造成的774死。

湖北省衛生健康委員會今晨6時12分最新公告，8日0時-24時，湖北省新增新型冠狀病毒肺炎病例2147例，其中：武漢市1379例、孝感市123例、黃岡市100例、襄陽市81例、宜昌市78例、荊門市75例、鄂州市70例、黃石市57例、荊州市56例、隨州市31例、十堰市29例、仙桃市20例、天門市18例、咸寧市17例、恩施州11例、潛江市2例。

湖北省衛生健康委員會說，全省8日新增死亡81例，其中：武漢市63例、黃岡市7例、孝感市3例、襄陽市2例、荊州市2例、咸寧市2例、荊門市1例、鄂州市1例.新增出院324例，其中：武漢市179例、黃岡市32例、鄂州市31例、宜昌市12例、荊門市12例、咸寧市11例、黃石市10例、襄陽市9例、十堰市7例、孝感市7例、恩施州7例、荊州市4例、仙桃市2例、潛江市1例。

資料顯示，截至8日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒肺炎病例27100例，其中：武漢市14982例、孝感市2436例、黃岡市2141例、荊州市997例、襄陽市988例、隨州市984例、黃石市760例、宜昌市711例、荊門市663例、鄂州市639例、咸寧市493例、十堰市467例、仙桃市379例、天門市197例、恩施州171例、潛江市82例、神農架林區10例。

湖北省衛生健康委員會表示，全省累計治癒出院1439例；全省累計死亡780例，病死率2.88%，其中：天門市10例、病死率5.08%，武漢市608例、病死率4.06%，鄂州市21例、病死率3.29%，荊門市19例、病死率2.87%，潛江市2例、病死率2.44%，黃岡市43例、病死率2.01%，仙桃市5例、病死率1.32%，荊州市13例、病死率1.30%，孝感市29例、病死率1.19%，宜昌市8例、病死率1.13%，隨州市9例、病死率0.91%,咸寧市4例、病死率0.81%，襄陽市7例、病死率0.71%，黃石市2例、病死率0.26%。

湖北省衛生健康委員會指出，目前仍在院治療20993例，其中：重症4093例、危重症1154例，均在定點醫療機構接受隔離治療；現有疑似病例23638人，其中集中隔離12918人，當日排除1128人；累計追蹤密切接觸者123827人，尚在接受醫學觀察70438人。