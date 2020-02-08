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泰國軍人持槍殺人逃進百貨公司　台人目睹撤離

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▲▼泰國士兵購物中心大規模掃射。（圖／路透）

▲泰國士兵購物中心大規模掃射。（圖／路透）

文／中央社曼谷8日專電

泰國一名軍人在東 北部的呵叻府（Korat）持槍射殺平民後逃進百貨公司，泰媒報導已有12人死亡。有台灣民眾正好在百貨公司內，最後被順利疏散，沒有大礙。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，一名現役軍人賈 克潘（Jakrapanth Thomma）今天晚間持槍在營區射殺 他的指揮官和兩名同袍後，偷了一輛悍馬車逃出軍營。 這名軍人逃出軍營後一路射殺平民，一直逃到呵叻府市中心的百貨公司Terminal 21，他還透過臉書直播 整個過程，並在晚間約7時20分上傳自己和槍枝的合照 寫著「我累了」。 不過他的臉書帳號隨後被關閉，泰國警方正在追捕 這名軍人。

一名人正好在Terminal 21百貨公司的台灣黃姓民 眾對中央社表示，她當時正在和朋友逛街，朋友突然聽 到槍聲，他們從百貨公司往樓下看，看到一個計程車司 機倒在路上，本來以為是車禍，但同時間百貨公司內傳 來尖叫聲，此時工作人員把現場所有民眾集合在一起， 並要大家從逃生口離開。 黃姓民眾表示，她離開百貨公司時看到大批軍警已 經圍繞在百貨公司外，持槍對著百貨公司，準備追捕這 名軍人。（編輯：王永志）

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