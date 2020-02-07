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「我能戰勝它你也可以」！泰首例境內染武漢肺炎患者痊癒出院：不怨中國人

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▲ 痊癒出院的計程車司機表示，自己不怨中國人，希望他們可以繼續努力與病毒奮鬥。（圖／翻攝自泰國公共衛生部）

實習記者羅明輝／綜合報導

泰國首起武漢肺炎「境內人傳人」確診病例，近日康復出院了，他是一名50歲的計程車司機，在載送中國遊客時遭感染。這名計程車司機出面表示，自己並不埋怨中國人，希望還在與病毒對抗的武漢人能繼續努力，「如果我能戰勝它，那麼相信你們也可以。」

據《曼谷郵報》報導，這名司機疑似因為載到中國遊客，在上（1）月28日確診感染武漢肺炎，這是泰國公共衛生部宣布第一起境內感染病例，他也隨即住院接受治療。

這名司機5日已經痊癒出院，並在當天受泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）邀請，帶著口罩出席記者會。他呼籲大眾，「如果一出現感冒症狀，一定就要馬上就醫，也希望其他計程車司機在工作時，絕對要戴上口罩，最好也提供口罩給乘客。」

這位司機表示，在得知感染武漢肺炎時，他忍不住落下淚來，因為自己還必須照顧好家人。雖然自己可能是被中國遊客所傳染，但他並不怨恨中國人，「我們每個人在世界上都是一家人，更何況正是因為這些遊客，我才有收入可以養家活口，所以等我重回工作崗位後，仍會繼續接送遊客。」

這名司機也提到，他在被隔離的期間，每天看電視新聞時，都有在心中送上對武漢的支持，他鼓勵武漢人繼續努力與病毒對抗，「既然我能打敗病毒，那你們也可以。」

據了解，截至今（7）日為止，泰國共有25起確診病例，其中9人已經康復出院，還有16人仍在醫院治療中。

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