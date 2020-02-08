快訊／至少12人死亡！泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」　16人遭挾持

記者黃心瑀／綜合報導

泰國一名士兵在東北部呵叻府（Korat）一家購物中心，大規模開槍射殺，目前已知至少造成12人死亡，受人數仍未知。據信該名士兵在購務中心內挾持了16名人質。

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根據《俄羅斯衛星社》最新消息指出，犯案士兵據信挾持了16名人質。



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根據最新消息指出，犯案士兵Jakkrapanth是一名中士，在槍擊前後曾在臉書留下「我現在很累」、「我再也無法移動我的手指了」、「我應該投降嗎？」等情緒性字眼；鑒於現在泰國官兵仍在追捕該名嫌犯，當地附近住戶被建議待在室內，避免群聚。

綜合外媒報導，該名士兵的名字為Jakkrapanth，他先是拿槍射殺指揮官跟其餘兩名軍人，隨後偷車逃離軍事營區，並前往位於塔孟縣（Muang）的Terminal 21購物中心，在該處拿槍掃射平民。

據悉，士兵透過臉書的直播功能，將全程都拍攝下來，最後還拿著步槍拍攝自拍照。根據泰國媒體最新消息，最少有12人因此喪生，其中包含摩托車騎士、計程車司機和一名學生，受傷人數仍不清楚，相關單位也正在追捕該名士兵。