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武漢肺炎疫情擴20多國　這裡的治癒率高過美日英法

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▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒肺癌疫情已擴散至20多國家及地區。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

隨著大陸新型冠狀病毒疫情擴散，目前全球已有20多國家及地區產生確診病例，隨著病例增加，治癒率最高的卻不是歐美的的新進國家。陸媒報導，根據統計，日本、新加坡、泰國分別以確診45例、28和25例位居中國之外的前三位，但治癒率最高的，卻是泰國。

▲新型冠狀病毒肺炎目前全球治癒率最高的國家是泰國。（圖／翻攝微博國是直通車）

▲新型冠狀病毒肺炎目前全球治癒率最高的國家是泰國。（圖／翻攝微博國是直通車）

《國是直通車》報導，截至6日20時，泰國確診25例、治癒8例、死亡0例，治癒率達到32%，相較於美國的治癒率為8%、日本則是2%，泰國取得如此引以為傲的治癒率是「天時、地利、人和」共同作用的結果。

▲▼防範武漢肺炎，泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）在醫院分發口罩。（圖／路透）

▲防範武漢肺炎，泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）在醫院分發口罩。（圖／路透）

報導分析，新型冠狀肺炎病毒和2003年的SARS病毒一樣，同樣怕高溫。SARS當年到了夏季受到控制，氣溫升高便是很大的有利條件。高溫對殺死本次新冠病毒的作用，在中國也有很好的例證。國家衛健委數據顯示，新冠病毒感染的肺炎患者，從住院到痊癒出院，全國平均用時9天，而在最南端的海南省，住院平均時間是5天，為全國各省市區最短。

報導稱，「天時、地利」只是泰國治癒率高的其中一個因素，同樣處於高溫的斯里蘭卡、馬來西亞並沒有如此高的治癒率，以馬來西亞為例，14例確診病例中，只有1人治癒。因此，分析指出，泰國的治癒率還得益於「人和」。

▲▼防範武漢肺炎疫情，泰國蘇汪納蓬國際機場旅客戴著口罩。（圖／路透）

▲防範武漢肺炎疫情，泰國蘇汪納蓬國際機場旅客戴著口罩。（圖／路透）

中國大陸自2019年12月31日向世界衛生組織上報，武漢出現不明原因肺炎。當還未證實此種新型冠狀病毒肺炎會人傳人，泰國四大機場便已全線啓動防疫指令，向旅客進行熱篩檢。直到泰國在1月8日確診了中國之外的首例新型冠狀病毒感染肺炎患者，泰國衛生部門成功分離出病毒株，也只比中國晚了兩天。

由此可見，泰國對疫情的準確及時判斷和出色的防控工作，是高治癒率必不可少的因素之一，再加上，泰國擁有外界詫異的一流醫療水準，是被美國全國廣播公司評為全球頂級醫療旅遊的目的地之一。綜合上述分析，讓泰國成為目前新型冠狀病毒肺炎「治癒率」最高的國家。

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