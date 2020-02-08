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韓國瑜為什麼聞消毒水？陳柏惟答案曝光　網笑翻：秒懂

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▲韓國瑜捧消毒水聞 。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜捧消毒水聞 ，立委陳柏惟在臉書發文曝光自己的答案，引網友熱議。（圖／地方中心翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前視察「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）也就是武漢肺炎的防疫工作，捧起消毒水來聞味道，並且聲稱是在「確認比例」，引發網友的熱烈討論。對此立委陳柏惟解答他認為韓國瑜為什麼這麼做的答案，讓網友笑翻。

陳柏惟在臉書發文指出，「為什麼要聞？因為成分有酒精」。雖然沒有直接點出發文內容指的是誰，但是這意有所指的內容，讓許多網友直接聯想日前捧起消毒水聞的韓國瑜。

▲有店家慶祝陳柏惟當選，免費請喝飲料。（圖／陳柏惟臉書）

▲陳柏惟指出，用聞的是因為有酒精。（圖／陳柏惟臉書）

網友在陳柏惟的臉書留言表示，「3Q超幽默的，我秒懂秒笑」、「知韓者3Q啊」、「因為不能戴口罩，所以趕快趁機消毒一下」、「用聞的就知道比例？講幹話！」、「我終於懂了，那請問聞積水是？」、「真的是很差的示範，漂白水即便稀釋也是會傷手，更何況是直接拿起來聞，會刺激鼻腔黏膜」。

不過韓國瑜表示，他捧起來聞是為了確認漂白水的比例夠不夠，所以消毒水的成分應該是稀釋的漂白水。這也不是韓國瑜首次用「聞」的方式來確認，包括在2019年勘災時，也曾經捧起積水來確認「是否有汽油味」。

民進黨高雄市議員林智鴻評論「先不論韓國瑜到底聞那桶漂白水的用意為何，但他這個動作是完全做錯誤的示範。國中理化課程就有教導在觀察化學液體的外觀、氣味及狀態時，不可以將眼、口、鼻靠近，以免誤觸或吸入有毒氣體，若要聞氣體，應用手搧，再聞少許飄向自己的氣味。」

另一名民進黨高雄市議員高閔琳也批「不，這一點都不科學！這一點常識都沒有！韓市長上次也鬼扯央行黃金變綠，這國中理化死當吧！豪雨勘災聞水、治登革熱爬樹、防疫聞漂白水，身為高雄防疫指揮官，不要老做些錯誤示範誤導社會大眾、不懂裝懂！」

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