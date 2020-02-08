「婦聞漂白水葉克膜搶救7天」　朱學恒轉貼告誡：氣味千萬種要命那幾種

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜7日下午前往高雄市漢程客運，視察公共運輸業防疫工作，過程中他看著客運人員示範使用消毒水消毒時，韓國瑜拉下口罩，用手撈了水桶的水起來聞，此舉引發網路熱論。宅神朱學恒8日在臉書分享一篇新聞，告誡「請各位愛東聞西聞的朋友們注意 氣味千萬種 要命那幾種」。

韓國瑜視察漢程客運，對於公共運輸業防疫工作做了解，還特別上客運了解出車前後的SOP程序，就當客運人員示範如何使用消毒水擦拭時，韓國瑜還先問了一旁官員，消毒用具是否為標準配備，接著他拉下口罩，先低頭聞了聞桶子裡頭的消毒水，緊接著工作人員解釋消毒水的調配方法時，他又低頭第二次，並且用手撈了水桶的水又聞了一次，此舉也引發外界熱議。

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▲韓國瑜捧消毒水聞。（圖／地方中心翻攝）

對此，韓國瑜晚間出席高雄燈會歌仔戲之夜時，他還特別對外澄清，他解釋「我為什麼要聞漂白水，大家都好奇，如果漂白水比例不足的話，對消毒效果無法達到標準，我身為防疫最高指揮官，每個細節都要注意，所以我要聞一下漂白水的比例，聞了一下就是一般漂白水的味道，我也問了衛生局局長，他說這很正常，假如一聞是清水味道，我們就曉得漂白水比例不夠，我只是確保公共運輸車輛漂白水消毒上札不扎實，每個環節，身為防疫指揮官要特別重視。」

對此朱學恒在臉書分享一篇2016年新聞「致命漂白水 婦洗廁所肺積水狂咳葉克膜搶救7天」，報導指出台中一名66歲的郭姓阿嬤打掃廁所時，因使用漂白水方式不對，掃完竟然又喘又咳，送醫照X光後發現右下肺浸潤、雙側肺積水，膝蓋也被漂白水腐蝕，險些送命，轉入加護病房以葉克膜治療7天，住院整整52天後才脫離險境。

▲朱學恒臉書發文提醒「氣味千萬種 要命那幾種」。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒）

林新醫院急重症部主任林明輝當時受訪時表示，漂白水是一種強氧化劑，一般家庭中的漂白水，主要含有次氯酸鈉（sodium hypochlorite, NaOCl），PH值在9-13之間，會刺激並腐蝕暴露的部位。皮膚或眼睛接觸時，可能導致發炎、角膜損傷及皮膚的灼傷。若不甚吸入，則會引起吸入性肺炎或甚至肺水腫、呼吸衰竭。

朱學恒分享該新聞並說「請各位愛東聞西聞的朋友們注意 氣味千萬種 要命那幾種」。