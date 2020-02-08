雷神山醫院「萬人食堂」脫口罩狂扒飯　陸網泛淚感動：打不倒的中國人！

▲工人脫口罩狂扒飯！（圖／翻攝微博）

網搜小組／劉維榛報導

新型冠狀病毒疫情失控，大陸官方緊急加蓋「火神山」及「雷神山」2間醫院收治病患，隨著內部照曝光，後者最多可容納2000多名醫護人員，病床提供1600張。網路更瘋傳「雷神山萬人食堂」畫面，令各界擔心群聚感染風險，然而陸網卻狂讚，「怪感動的，祖國強大是真的好！」

位於江夏區黃家湖的雷神山醫院，共分為醫療用房區、醫護保障區以及醫療輔助區，自1月27日正式施工以來，經過十天十夜的趕工，終於在6日正式通過武漢市城建和衛健部門的驗收，並開始逐步移交。

殊不知，現在抖音與微博瘋傳一段「萬人食堂開餐」畫面，地點竟在雷神山醫院裡頭，大批工人站著吃飯，有的沒戴口罩，有人正在用餐，因此把口罩拉至下巴，儘管大家各吃各地，礙於沒有任何隔離措施，就怕引發群聚感染風險。

畢竟新型冠狀病毒感染力強，人人自危，日前武漢民眾仍高調舉辦「萬家宴」，4萬多個家庭共聚一堂吃飯。據最新消息指出，安居苑共55棟樓裡，33棟出現發熱病人；百合苑共36棟樓裡，17棟出現發熱病人，引發各界撻伐。

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▲雷神山醫院內部構造曝光。（圖／翻攝微博）

而雷神山萬人開動場面，猶如武漢萬家宴的翻版，一派網友狂讚，「第一視角直擊雷神山萬人食堂開餐！沒有椅子，不准說話，吃完趕緊走…辛苦了！你們是最可愛的人」、「看著，怪感動的，祖國強大是真的好」、「感動，打不倒的中國人民，加油，全國人民都期待你們平安，勝利歸來」。

其他人則憂心，「唉，不說話就不傳染嗎？這沒有隱患嗎？」、「建完之後，自己都住進去了」、「不知道是否有其他防護措施，感覺不太好」、「絕對的病毒傳播的溫床…等著爆發和撒播吧」、「這麼多人一起就餐還是蠻危險的，管理應該更細化周密一些，餐桌的間隔距離應遠一些，就餐時間分批次，餐廳前最好設一個簡易消毒棚，消毒後方能進入就餐區，就餐後洗手才能離開。感謝這些一線建設者的辛勤奉獻，但也要保護好他們」。有人解釋，「這是施工隊伍，病人還没有入住使用，不要造成恐慌，好多一次性餐具，說明大家吃完用完就扔，還好」。

▼陸網感動喊：打不倒的中國人！（圖／翻攝微博）

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