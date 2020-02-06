火車門要關了...衰哥慘遭「射後不理」崩潰炸！肇事者秒衝下車　全場傻住

▲原PO不幸被嘔吐物噴射 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「在搭火車的時候被嘔吐物噴到的機率有多大？」一名男網友5日晚間在火車上被嘔吐物噴了全身，不過肇事者疑似就是因為不舒服才趕快衝下車，卻在途中忍不住嘔吐，留下了原PO在原地崩潰，只能自嘲自己「運氣太好」，事後決定一定要去買張樂透。

「恩......腳上的鞋是去年女朋友送我的生日禮物。」一名男網友在臉書「爆廢公社」中哀怨發文，他表示自己5日晚間在南樹林站的區間車上，當時車門已經快要關了，一名女乘客便匆匆忙忙地往門口衝，站在門邊的他當時還暗自祈禱對方能夠趕上。

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「突然這時候，滿嘴的嘔吐物不偏不倚的往我身上過來，我連閃的機會都沒有。」原PO就這麼剛好用身體接住了女乘客噴射出來的嘔吐物，更尷尬的是，對方在關門的那剎那順利下車，留下了被「射後不理」的他。

▲女乘客可能本來就不舒服想吐，才會匆匆下車 。（圖／達志／示意圖）

他大嘆，自己從頭到腳無一處倖免，不僅心愛的鞋子、衣服都被濺到，讓他來來回回刷了2遍，安全帽更是殘留了濃厚的嘔吐味，「我直接放棄，明天再去Costco買一頂。」

然而衰事纏身之餘，原PO也感謝一群在桃園站下車的好心人出手神救援，「旁邊的人除了傻眼之外，乾紙巾、濕紙巾、乾洗手液通通拿出來相救。」他最後不忘無奈問候噴了他一身嘔吐物的「肇事者」，「如果你也剛好在這裡，可否告訴我你還安好嗎？」

貼文曝光後，網友們立刻建議他去買樂透或刮刮樂，「比中樂透還難啊」、「吐到別人身上還閃人，要是我真的會很崩潰」、「我的野蠻女友，台灣版」、「這個過程像肇事逃逸，又像射後不理」、「我曾經在捷運上因為身體不適，下車前一站起來就吐了，但我沒有往別人身上吐就是了」。

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