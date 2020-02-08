武漢肺炎衝擊「小米新品」2/13發布　雷軍微博曝心聲：這是一個艱難的決定

▲面對武漢肺炎，小米的雷軍在微博發表：「這是個艱難的決定」 。（圖／翻攝雷軍微博）

記者吳奕靖／高雄報導

面對武漢肺炎的威脅，就連科技手機龍頭之一的小米手機老闆雷軍也不得不低頭，就在自己的微博上宣布「這是一個艱難的決定」，就是原訂2月13日的小米10新品發布會，將採用「純網上直播」方式來進行。

8日上午10點09分，雷軍在自己的微博發出訊息，一開始就先講這是一個艱難的決定：「小米10新品發布會，最後定在2月13日採用純網上直播方式，這是旗艦手機第一次純網上直播發布會」，雷軍也表示難度非常大，詢問大家有什麼建議。

▲面對武漢肺炎，小米的雷軍在微博發表：「這是個艱難的決定」 。（圖／翻攝雷軍微博）

網友回應目前大部份的人都閒在家裡，所以應該看得人肯定是多了，還有人認為焦點應該會在雷軍身上。而這一篇微博發文，總共有4萬人按讚，同時有8千多的回應。

其實這次武漢肺炎，雷軍在7日的時候，也在微博發出一張圖文，上頭寫了「武漢挺住，湖北加油！每個人的心都和武漢在一起」，同時也有標注小米10，不排除附上的照片，應該可能是小米10拍攝。

▲雷軍在微博發表：「武漢加油」 。（圖／翻攝雷軍微博）

▲雷軍在微博發表：「武漢加油」 。（圖／翻攝雷軍微博）