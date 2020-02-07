「嫌隔離便當菜色爛」台商微信討拍：真的苦不堪言　網嗆滾回武漢

圖文／CT WANT

搭乘第一批專機返台的247名台商，於3日深夜抵達桃園機場，進行檢疫後分別住進全台3處防疫所。不過卻有消息傳出，台商不滿便當菜色，在微信中發文抱怨，「回來的第一餐中餐！還有13天，還有好幾餐這樣的在等我們！」讓網友氣得嗆聲：「不喜歡就原機滾回武漢啊！」

有名陳姓網友6日在臉書發文爆料，某位返台後被隔離的台商，一下嫌飯菜不夠好，一下嫌棉被不夠暖，「然後宣傳對象還是對面五毛小粉紅，真的敬佩他們，死到臨頭都還不忘祖國交代的，維穩貶台之大業。不然回台過太爽，中國民眾可是會暴動的」。

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▲台商嫌棄便當菜色爛。（圖／翻攝自臉書）

該名台商除了不滿菜色外，也對台灣的防疫程序大肆抱怨了一番，「從昨天離開家裡，一路很辛苦的將近半夜飛機才下降桃園機場！大陣仗的經過幾個小時的排隊檢查等等…到早上五點多才到隔離的地方。只能說台灣根本沒有準備好讓我們回來。真的痛苦不堪！」

消息曝光後，立刻引來一片罵聲，網友紛紛表示，「為什麼要回來抱怨，有種不要回來啊」、「你辛苦的點是？過太爽？爽得很辛苦？滾去中國住火神山啊！」、「本來位子也不是給你的，搶了人家的名額，滾回武漢！」、「斷他網路」、「到底平常生活是多好多浪費 ！這還不錯啊 ！」

▲台商在微信大肆發文抱怨。（圖／翻攝自臉書）

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