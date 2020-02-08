口罩戴不戴…謝震武求證：捷運要嗎　感染科主任「大眾運輸一定要」網暈

▲李明政說搭捷運要戴口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎引發口罩之亂，不管戶外室內都看到人人掛著口罩自保，日前行政院發言人Kolas Yotaka就在臉書分享醫生專業建議，強調坐捷運其實不用戴口罩，但要記得勤洗手。不過振興醫院感染科主任李明政上節目時，卻直呼「到公共場所、封閉空間、公共的交通工具是一定要戴的」，說法似乎和中央有出入。

振興醫院感染科主任李明政日前上政論談話性節目，話題談論到現在人心惶惶的武漢肺炎，包括武漢包機、口罩實名制等等，當時主持人謝震武問道「因為政治人物現在戴不戴口罩，都變成大家在討論。所以我每次都要問，我們到底要不要戴？」

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▲李明政表示，到公共場合、封閉空間，搭公共的交通工具一定要戴口罩。（示意圖／記者林悅翻攝）

李明政就說「到公共場合、封閉空間、公共的交通工具，是一定要戴的，不分男女老幼，都得要分（戴）。」謝震武接著回問「所以捷運這些就一定要？」李明政則給肯定答案「對，所以你就盡量避免外出，盡量避免去集會去聚會。避免到封閉之場所，往郊外跑，往郊外走。」

看到這個片段，網友就紛紛留言，「良心醫師跟政治醫師的差別」、「只能說現在好亂」、「就是不肯承認說口罩夠是騙人的」、「這醫生沒台灣價值」、「這些根本是從小宣傳到大的基本常識」、「你這樣台灣價值不足」、「感染科的醫師其實都蠻敢講真話的」、「這兩天宣導影片那個醫師，不知道是什麼科。」

不過再看看影片，李明政提到的防疫之道，第一個就是要常洗手，「第二個，口罩方面，因為現在目前是不足，的確就是不足，不足這樣子該怎麼用？減少大量的聚會，大型的活動全部都應該呼籲停止」，這是減少耗損口罩的方法。也因為在這個「少出門省口罩」的前提下，李明政才會說，到公共場所、封閉空間等地方一定要戴口罩，意思就是要把口罩用在該用的地方。

▼李明政強調防疫之道，第一就是勤洗手。（示意圖／記者簡仲豪攝）

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