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熱搜陳時中！他曝4月前第一印象：誰啊　禁墮胎公投「一句發言」秒吸粉

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會現場拭淚，真情流露讓不少人重新注意到這位衛福部長。就有網友貼文「我對陳時中的第一印象」，說先前在禁墮胎的公投討論看到陳時中，第一印象其實是「誰啊？」但他認為當時的陳說了一句很棒的話，外加最近的事件，讓原PO直讚「陳時中真的是很認真的官員！」

去年10月本站曾報導《公投提案「懷孕8周禁墮胎」　陳時中：又不是公投人要生的！》當時合一行動聯盟召集人彭迦智領銜提出公投提案「人工流產應於妊娠8週內施行」，中選會經審議後，認為有舉行聽證必要，引發外界熱議。

請繼續往下閱讀...

這位網友在《Dcard》貼出相關報導，說他在禁墮胎的公投討論看到陳出現，第一印象其實是「誰啊？！」然後就看到陳說「又不是公投的人要生」，「他說了這句很棒的話，幸好最後提案也被駁回了，可能這時候沒有很多人注意他，我也沒想到會在最近一直密集看到他出現在銀光幕前。」

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▲總統蔡英文慰問疫情中心，衛福部長陳時中發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中曾語出「又不是公投的人要生」，讓網友覺得很老實又無法反駁。（圖／記者林敬旻攝）

原PO也說，社群網站看到有人抱持同樣想法，他感到很開心，「陳時中真的是很認真的官員！只能說部長真的辛苦了！希望你撐過去！」看到貼文後，網友也紛紛為陳時中打氣，「有這樣的部長是台灣人的福氣」、「部長辛苦了，有您真好」、「真的讚，謝謝部長」、「真的是很用心的部長！與其說漂亮話，更推崇實際行動的官員。」

還有人為口罩之亂發聲，「其實注意看新聞，第一線官員都沒帶口罩，試問何時看過部長帶口罩？因為目前還沒到那種程度，為防民眾恐慌都以身做則，光這件事就凸顯有認真在做事，非密閉空間或一線醫療人員就盡量別搶口罩囤貨，把口罩留給真正需要的人吧！」

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