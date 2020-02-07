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民眾黨提3訴求籲18日開議　推「防疫照顧假」入法

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▲▼民眾黨提三點訴求。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

▲民眾黨提三點訴求。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

記者張乃文／綜合報導

新任立法院長游錫堃7日拜會國民黨及民眾黨團，民眾黨除了恭賀游錫堃順利當選，也期望朝野共同努力，舊法規層面修補漏洞。同時，民眾黨提出「投票權下修18歲」、黨團協商開議時間「越早越好」、及「防疫照顧假」入法等3點訴求。

游錫堃7日在民進黨團總召柯建銘及立法院秘書長林志嘉陪同下，拜會國民黨、民眾黨和時代力量黨團。民眾黨除了恭喜游錫堃順利當選，也期盼未來朝野合作，努力就法規未臻完備的層面修補漏洞。

民眾黨7日在臉書提出3點訴求，包括「投票權下修18歲」。民眾黨認為，此為世界潮流，相關的「一憲二法」修正案，也是民眾黨團前進立院努力的目標之一，更需要朝野各黨團共同努力，未來也會陸續拜會各黨團、以及獨立委員尋求連署支持。

民眾黨也提及，近期武漢肺炎疫情持續延燒，防疫人員已疲於奔命，因而建議必須盡早上工，才能使政府機關及國家即時因應全球疫情進行法令調整。針對游錫堃擬於14日進行黨團協商，民眾黨主張開議時間「越早越好」，更建議以2月18日為主。

另外，民眾黨提出，將「防疫照顧假」入法，因過去從未有此概念，倉促上路會使企業與勞工都反應不及，面對武漢病毒大敵當前，即使雇主必須給假，但要讓勞工真正「敢休假」，才能真正達到防疫效果，因此已研議將「防疫照顧假」入法，也期望游錫堃及民進黨團支持。

▲▼游錫堃拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

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