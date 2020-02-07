游錫堃拜會民眾黨團謝票　口誤喊成「時力黨」

▲游錫堃拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新任立法院長游錫堃近來積極拜會各黨團，7日下午與立法院秘書長林志嘉一同來到台灣民眾黨團拜會，感謝民眾黨在院長投票中支持。有趣的是，游錫堃在致詞過程中，不慎把民眾黨說成時力黨，還渾然不覺，最後是經現場眾人提醒才趕忙致歉改口。

游錫堃致詞時說，除了感謝院長選舉的支持外，也來請教有無研究室整修、助理訓練等，有沒有需要院進一步的協助，讓大家在開議前就把這些事情做好。游也說，未來盼各黨團都能共同合作，讓國內各種不同的意見、聲音匯集到國會，由立委們共同討論、立法，共同打造多元理性的新國會。

儘管開場不慎將民眾黨誤植成時力黨，但游錫堃最後不忘稱讚，民眾黨是第三大黨，非常重要，尤其主席是首都市長，未來一定會幫立院帶來好的意見跟法案。游也承諾，未來一定盡量做到多元理性的新國會，讓國會成為民意匯流的中心。

民眾黨團總召賴香伶則說，感謝游院長願意支持民眾黨「國家治理」、「還政於民」、「財政紀律」的核心理念，盼未來兩黨能共創良性競爭。

賴香伶指出，民眾黨團期許執政黨與民進黨團能積極回應青年參政的訴求，處理「投票權下修18歲」相關的「一憲二法」修正案，但這需要朝野各黨團共同努力，懇請民進黨團能共同努力，未來民眾黨團也會陸續拜會各黨團、以及獨立委員尋求連署支持。

賴香伶表示，武漢肺炎疫情持續延燒，建議立院盡早上工，才能使政府機關更為迅速地接收民意，主張開議時間「越早越好」，建議以2月18日為主。此外，賴也說，防疫需要有配套，民眾黨已研議將「防疫照顧假」入法。



