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寶瓶星號海上漂船員戴口罩、手套　旅客怕回不了家免稅店掃貨囤糧

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記者陳涵茵／採訪報導

陸海空全面警戒武漢疫情，中央流行疫情指揮中心自6日宣布，即刻起「所有國際郵輪禁止靠泊我港口」，使得麗星郵輪寶瓶星號原訂2月7日返回基隆港，卻在日本外海轉圈圈長達16小時，旅客擔心回不了家緊急囤糧，船員也戴口罩、手套全面防疫。

ETtoday記者聯繫上船上旅客李小姐，她表示目前船上一照舊，僅有一些旅客比較恐慌，跑去免稅店掃貨泡麵囤積糧食，此外，但大部分都很理性，船上活動一切正常。

她也提到船員幾乎都是外籍，包括中國籍、馬來西亞、印度， 船員幾乎都有戴口罩，有些接觸性的服務也會戴手套，吃飯前船員也會拿酒精幫乘客消毒雙手，嚴格把關。

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▲寶瓶星號乘客拍影片喊「我要回家」。（圖／讀者提供）

▲寶瓶星號乘客拍影片喊「我要回家」。（圖／讀者提供）

基隆港務公司證實，寶瓶星號原先規劃先在那霸港口先放外籍旅客下船，但日方已經2次拒絕靠港，船方已經放棄，郵輪將直接開回台灣，預計明天下午左右抵達基隆港，停靠西三碼頭。

李小姐表示6日接獲船上通知，非台籍旅客要先回那霸時，有廣播喊了幾個外籍旅客的名字，經過船上的醫療室，看到外籍旅客都跑那報到了，至於非台籍旅客到台後續，則未接獲通知。

根據先前中央流行疫情指揮中心宣布的防疫措施，將派人登船針對台籍乘客做發燒篩檢，若全數篩檢過關，就可下船；若不幸有人確診感染，會盡速將確診個案送醫隔離治療，其餘者則留船隔離。

▲寶瓶星號乘客拍影片喊「我要回家」。（圖／讀者提供）

▲寶瓶星號預計明天下午左右抵達基隆港。（圖／讀者提供）

品保協會與旅行公會全聯會日前公告若郵輪無法靠港，依據國外旅遊定型化契約第14條（出發前有法定原因解除契約）辦理。

李小姐是跟旅行社訂購行程，她透露自己不會要求賠償，認為非常時機出來本來就有風險，且表示被困在船上的2月7日麗星郵輪甚至提供更多船上活動，餐食、服務都沒有少已十分感謝。

▲寶瓶星號。（圖／讀者提供）

▲寶瓶星號2月7日船上活動照常進行。（圖／讀者提供）

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