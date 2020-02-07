29外籍客那霸不能下「原船送到這」！寶瓶星號：馬尼拉距離最近

▲麗星郵輪寶瓶星號 。（圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／台北報導

寶瓶星號確認將於明（8）中午12點抵達基隆港，麗星郵輪表示，由於日方不讓停，寶瓶星號全船1738 人已全速回台，屆時停靠西岸碼頭後，全船旅客將接受新型冠狀病毒檢疫，若全船旅客均呈陰性反應，持中華民國護照的旅客將可回家自主隔離14天，而其餘外籍旅客29人將立即駛離基隆港，停靠於最近的菲律賓馬尼拉港口。

共搭載1738 人的麗星郵輪寶瓶星號，原訂2月7日返回基隆港的航次回不了台灣，根據「findship app」顯示該艘寶瓶星號已在日本外海轉圈圈長達16小時。基隆港務公司證實日方已經2次拒絕該郵輪靠港，目前船方已經放棄，將直接開回台灣，預估明天返抵基隆港，停靠西三碼頭，僅開放1709名台灣人通過上船檢疫後下船，船上其他外籍乘客恐成人球。是否會提供外籍旅客食宿安排，還有待麗星郵輪確認。

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▲寶瓶星號乘客拍影片喊「我要回家」。（圖／讀者提供）

根據先前中央流行疫情指揮中心宣布的防疫措施，將派人登船針對台籍乘客做發燒篩檢，若全數篩檢過關，就可下船；若不幸有人確診感染，會盡速將確診個案送醫隔離治療，其餘者則「留船隔離」14天。