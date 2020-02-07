日YouTuber看台灣防疫...大讚「3做法」：非常羨慕台灣人

▲旅居台灣的日本人「Iku老師」，對台灣防武漢肺炎疫情的能力給予肯定。（圖／翻攝Youtube）

圖文／CTWANT

武漢肺炎疫情持續蔓延，定居於台灣的日本YouTuber「Iku老師」上傳了一段影片，內容在討論武漢肺炎台灣與日本政府作法，在看過許多日本及台灣報導比較之後，他吐露自己心聲「我非常羨慕台灣人」，認為日本政府可以多多學習台灣政府做法。

Iku老師在影片中提到，當台灣政府得知疫情後，第一時間就開始限制入境，反觀日本政府，應對時花了較多時間。而對於台灣口罩暫停出口，他表示贊同，「首先救自己才能救別人，這非常棒。」

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▲日本網紅Iku老師直言，非常羨慕台灣關鍵時刻的防疫行動。（圖／翻攝Youtube）

而關於目前口罩缺貨的狀況，Iku老師表示日本醫療機構目前也缺乏口罩，「而這時候趁機做生意的人很多，100日圓可以買到的口罩，變成10倍、20倍不等，真的是很差近的行為」，而台灣政府的做法，雖然限制購買口罩的數量，但人人都可以購買，雖然有些民眾會抱怨量不夠，不過Iku老師認為至少台灣政府有願意解決問題的決心，但日本政府卻沒有任何行動。

▲Iku老師也認同台灣決定延後開學的行動。（圖／翻攝Youtube）

Iku老師也認同台灣決定延後開學的行動，「人多的地方有可能是擴大病毒的危險，我覺得這樣大家重視這件事保護彼此，這樣的行為，羨慕台灣！」Iku老師表示並非指日本政府的處理方式全錯，只是可以多學習台灣的做法，最後也呼籲大家勤洗手、戴口罩，避免去人多的地方。

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