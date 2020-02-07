光南門市台南免費發口罩　1人5片2000民眾排人龍

▲台南市北門路1段光南大批發門市上午發放口罩，計有2000人受惠。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

知名批發連鎖店「光南」大批發，宣布2月7日、8日將於全台指定門市，免費發放50萬片口罩，台南市北門路1段光南大批發門市上午10時前就有大批民眾排隊，門市發放口罩期間暫停營業，11時開始發放，1人5片，計有2000人受惠，到發送完畢門市才恢復營業，首日排隊人龍湧現，過程尚稱平和。

為因應這兩天的口罩發送活動，「光南」大批發全台門市營業時間異動為早上10時至晚上10時，而「光南生活館（高雄夢時代門市）」則配合夢時代，維持正常營業時間。

據「光南」大批發台南門市許小姐指出，台南配發2萬份口罩，分成7、8日2天各發放1萬片，1人可領5片，每日可提供2千人領取。這批要發送的口罩，是2019年12月下單採購進口，原本是要正常販售的商品，但碰上反送中，春節期間才到貨高雄港，並於2月4日運送到光南總公司，並非囤貨。因看到台灣各地口罩搶購的狀況，民眾購買困難，公司本於「取之於社會，用之於社會」的基本想法，即決定將這批剛到貨的口罩提供出來，給需要的鄉親朋友。

▲員工6日晚上動員將口罩以1包5片先行分裝，以提高發放速度。

許小姐說，台南門市營業時間是上午10時至晚上10時，為了做好這件善事，員工6日晚上動員將口罩以1包5片先行分裝，以提高發放速度，7日上午10時開始，20多名員工都投入口罩發放工作，門市先停止營業，進行相關排隊動線引導，10時以後開始發送號碼牌，11時開始發送口罩，口罩發送時依號次叫號領取，1人1份，沒有號碼牌者則不發放以符公平。

現場排隊民眾，最早排的人是從7日清晨6時多就來排，人龍從光南大批發門市前排到衛民街地下道，再穿過地下道排到後火車站附近，有效緩解空間不足問題，排隊人龍長度約500公尺以上。據了解光南大批發的該批口罩，經台北市消防官稽核，認為係一般型口罩，並非外科醫療等級口罩，不符武漢肺炎防疫需求，外界認為應會減低排隊領取民眾意願，但從現場民眾仍大排長龍來看，現在民眾是「有比沒有好」，先搶先拿再說。

上午11時準時發放口罩，門市動員工作人員多人，有人驗號碼牌，有人發送口罩，有的隨時注意有沒有人插隊，1人1包5片，發放速度快，約到中午12時多點2千分就發放完畢。過程中有些民眾插隊企圖矇混領取，但查驗無號碼牌而被拒，有的人認為1包太少想多領，也被工作人員拒絕，還有號碼牌在後面的人，也跑上前面來，想先領先走，也被工作人員請到一旁，等號次到了才能領，以免亂套。許多領到口罩的民眾都向工作人員說聲「辛苦了！」，工作人員也回稱排那麼久的也很辛苦，8日還有請早排隊，場面頗為溫馨。

▲台南市警一分局派員警到場協助維持秩序及交通，並取締違規停車。

▲許多民眾係騎機車到場，違規停車排隊領口罩，雖領了5片免費口罩，卻吃了1張罰單，實在是得不償失。

由於光南大批發台南市門市位於北門路鬧區，路面不寬且平日車流量很大，是台南市警方重點交通整理路段，台南市警一分局派員警到場協助維持秩序及交通，並取締違規停車。但因北門路汽機車停車格位嚴重不足，許多民眾係騎機車到場，違規停車排隊領口罩，雖領了5片免費口罩，卻被警方逕舉發違規停車，吃了1張罰單，實在是得不償失，直呼好貴的口罩！警方表示違規就是違規，依法必須取締告發。

▲排隊人龍從光南大批發門市前，排到衛民街地下道，再穿過地下道排到後火車站附近，有效緩解空間不足問。



光南大批發在臉書指出，光南大批發指出，這次贈送的口罩為一般的「三層防護口罩」，並非醫療等級。一般生活使用上，對於飛沫、防塵、防護即已足夠，但如需要出入醫院等高風險的場所，建議使用更高等級的醫用口罩。除門市贈送外，光南亦同步贈送給政府立案的公益團體或單位。

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