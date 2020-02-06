　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

亂傳武漢肺炎「第八例在XX醫院」　雲林1人遭罰3萬緩起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林李姓民眾散播武漢肺炎病患確診醫院不實訊息，遭雲林地檢署緩起訴處分繳納3萬元緩起訴金。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林李姓民眾散播武漢肺炎病患確診醫院不實訊息，遭雲林地檢署緩起訴處分繳納3萬元緩起訴金。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署檢察官偵辦李姓被告違反傳染病防治法案件，李民於《Instagram》個人頁面上，張貼武漢肺炎第八例確診的圖片，並註記「各位第八例病患是在虎尾若瑟確診的，所以出門一定要記得戴口罩」等文字，觸犯傳染病防治法第63條之散播傳染病疫情之不實訊息罪，事證明確，已予以緩起訴處分。

衛生福利部於2020年1月15日已將武漢肺炎公告為「嚴重特殊傳染性肺炎」，係屬第五類法定傳染病，李姓被告未經查證，即於1月30日上午，在雲林縣虎尾鎮住處，以手機連結網際網路至《Instagram》個人頁面上，張貼一篇公布武漢肺炎第八例確診的新聞圖片，並有註記「各位第八例病患是在虎尾若瑟確診的，所以出門一定要記得戴口罩」等文字，以此方式散布有關傳染病流行疫情之不實訊息，使特定醫療院所遭誤解，致人心惶惶。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，李姓被告觸犯傳染病防治法第63條之散播傳染病疫情之不實訊息罪，事證明確，但因被告坦承犯行，犯後態度良好，處以緩起訴一年處分，並須向公庫繳3萬元緩起訴金。按刑事訴訟法第253條之一規定，被告所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上有期徒刑以外之罪，檢察官參酌刑法第57條所列事項及公共利益之維護，認以緩起訴為適當者，得定一年以上，三年以下之緩起訴期間為緩起訴處分，其期間自緩起訴處分確定之日起算。

雲林地檢署依照最高檢察署暨臺灣高等檢察署轉知所屬檢察機關指示，迅速嚴正偵辦與疫情有關刑事案件，雲林地檢署表示，在獲悉案情後迅速查明事實依法處理，並呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心之各項宣導，對於相關疫情資訊更應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播不實訊息，以免觸法。

雲林地檢署提醒，若發現有任何散播不實訊息，或對已徵用之防疫物資囤積居奇、哄抬物價等違法情事，均可向檢警舉發，檢察官會立即偵辦，守護民眾健康。

▲雲林李姓民眾散播武漢肺炎病患確診醫院不實訊息，遭雲林地檢署緩起訴處分繳納3萬元緩起訴金。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林李姓民眾散播武漢肺炎病患確診醫院不實訊息，於《Instagram》個人頁面上，張貼武漢肺炎第八例確診的圖片，並註記「各位第八例病患是在虎尾若瑟確診的，致人心惶惶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


►腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

►「第八例病患在...」散播疫情假消息　雲林警2天內傳3人到案送辦

►24歲新手媽「少打一個問號」　誤傳武漢肺炎被罰3萬元

►國道特約拖吊車雲林快速道路突起火！駕駛迅速停靠驚險跳車

►影／實名制登記購買口罩開跑　雲林民眾配合過程順暢

►酒精搶購潮　雲林台酒營業所開門30分鐘1200瓶銷售一空

ET快訊
防疫升級！觀光局宣布：即日起暫停旅行團「出團港澳」
返台包機收容檢疫所救護車送醫　指揮中心證實1人發燒、1人咳嗽
首例女台商出院「手寫信曝光」：在台灣其實很幸福！
台灣再確認2例武漢肺炎！確診來到13例
LIVE／鑽石公主號1台人確診！我禁國際郵輪靠港　指揮中心記
今日第2人！北部檢疫所女台商「持續咳嗽」緊急送醫…救護員全身
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超萌獒犬貪玩走失貨車運將送警局　超愛撒嬌！警輪流當保母

快訊／台南海砂屋倒塌奪1命！工人施工「天花板掉下砸頭」慘死

蘇花公路貨車對撞統聯客運　「統聯乘客未受傷」另有4人送醫

宜蘭男「吸毒+販毒」　交易時遭活逮搜出改造手槍

郵輪曾停靠！鑽石公主號爆20人確診武漢肺炎　基隆港連2日全面大消毒

辜莞允偷拍風波！平板裡「鮪魚裸照」神秘消失…事隔1年不起訴確定　

亂傳武漢肺炎「第八例在XX醫院」　雲林1人遭罰3萬緩起訴

網紅評知名鳳梨酥超難吃　「批過頭會不會被告？」…預言成真

桃園再爆3居家隔離者到處亂跑　男「帶女兒去吃飯」到案喊：關11天好悶

人妻奔摩鐵爽啪…綠帽夫怒告！小王辯「知道她有小孩不知有老公」

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

超萌獒犬貪玩走失貨車運將送警局　超愛撒嬌！警輪流當保母

快訊／台南海砂屋倒塌奪1命！工人施工「天花板掉下砸頭」慘死

蘇花公路貨車對撞統聯客運　「統聯乘客未受傷」另有4人送醫

宜蘭男「吸毒+販毒」　交易時遭活逮搜出改造手槍

郵輪曾停靠！鑽石公主號爆20人確診武漢肺炎　基隆港連2日全面大消毒

辜莞允偷拍風波！平板裡「鮪魚裸照」神秘消失…事隔1年不起訴確定　

亂傳武漢肺炎「第八例在XX醫院」　雲林1人遭罰3萬緩起訴

網紅評知名鳳梨酥超難吃　「批過頭會不會被告？」…預言成真

桃園再爆3居家隔離者到處亂跑　男「帶女兒去吃飯」到案喊：關11天好悶

人妻奔摩鐵爽啪…綠帽夫怒告！小王辯「知道她有小孩不知有老公」

2200人求旁聽澤尻英龍華被判刑！　15年前就吸毒「最後刑期出爐」：沒打算回演藝圈

道奇3方交易讓天使賺到　爽補重砲外野、先發投手

超萌獒犬貪玩走失貨車運將送警局　超愛撒嬌！警輪流當保母

快訊／防疫升級！觀光局宣布：即日起暫停旅行團「出團港澳」

HBL／戰鬥鴨球風轉型　東山用防守闖8強

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

【奧斯塔羅】另一半在你心中的重要程度　連朋友都罵你見色忘友

指血友病童不在救援會掌握　徐正文：已提供405人名單給海基會

快訊／有毒氣體外洩！　印度工廠作業中傳意外釀7死「含3兒童」

徐巧芯：國民黨改革的起手式　不該是「讓傅崐萁恢復黨籍」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

黑心口罩入侵！　檢調搜索查封97萬片

桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

台南應召站上架「港澳新妹」　3小時後被消失

即／林口騎士超車後失控　遭貨車輾臟器外露亡

居家檢疫列管男外出　恐面臨15萬元重罰

女控前男友硬上性侵 男辯女同意才上陣

直播主控遭攝影師3P性侵　經紀人提誣告

陸妹來台難　應召業喊：業績掉5成

男為引人注意喊：我從武漢回來！300萬罰金讓他成為焦點

高鳳路「奪命待轉區」搭藍色帳篷

遭盜圖正妹網紅現身！她好氣：還收到不雅照

不滿檢舉交通違規打檢舉達人

父過世母獲理賠960萬　8年後兒子討回186萬

更多熱門

相關新聞

受困武漢半個月！正妹影片曝險峻實況

受困武漢半個月！正妹影片曝險峻實況

香港女模胡淽喬（原名胡心諾）為了陪伴男友留在武漢，目前待在當地郊區小鎮，不時透過社群網站分享當地現況，最新動態中顯示，武漢市歷經封城第12天後，情況更加嚴峻。

武漢肺炎影響5G發展有多少？

武漢肺炎影響5G發展有多少？

盧秀燕；盼新增衛生所代售口罩

盧秀燕；盼新增衛生所代售口罩

台禁國際郵輪　112艘次大砍

台禁國際郵輪　112艘次大砍

林右昌視察關心實名制口罩販售情形

林右昌視察關心實名制口罩販售情形

關鍵字：

武漢肺炎散播不實訊息雲林地檢署

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

莉婭親上火線開戰：靠北！

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面