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快訊／雲林麥寮釣客意外落水　陸海空大批人力持續搜索中

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▲雲林縣麥寮鄉工業園區南提鐵橋5日晚間11點多傳出有釣客落水，警方、消防隊派出大批人力持續搜救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣麥寮鄉工業園區南提鐵橋5日晚間11點多傳出有釣客落水，警方、消防隊派出大批人力持續搜救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉工業園區南提鐵橋5日晚間11點多傳出有釣客落水，雲林縣消防局獲報後派出麥寮北五分隊約12名警消前往搜救至凌晨無所獲返隊，於6日早晨6點半左右再度展開搜索，海巡署第四海岸巡防總隊第五巡防區也派出大批搜救人員於岸際與海上持續搜索，警政署空中警察隊也飛航2趟次從上空協助搜尋。

雲林縣消防局5日晚間11點31分獲報麥寮鄉工業園區南提鐵橋有釣客溺水，據報指出，在鐵橋上原有兩人背對釣魚，突然轉過身後該名釣客卻不見蹤影，而該釣客隨身物品皮夾、外套等留在原地，懷疑是落水，隨即向警方及消防隊報案。

消防局獲報後隨即派出被北五分隊搜救人員約12名前往搜索搶救，因天色昏暗及深夜溫度驟降無奈返隊，今晨天剛破曉6點半隨即再度派搜救人員前往繼續搜救，警政署空中警察隊出動直升機，飛航2趟次從上空協助搜尋，至傍晚5點仍未找到落水者，目前持續搜救中。

疑似落水釣客的張姓友人表示，凌晨約2點接到警方以朋友手機來電，查訪該名朋友相關資料，張先生說，這名朋友生活單純，有空就會從斗六到麥寮去釣魚，據他所知這位朋友上一次去釣魚是上週，單純以釣魚為興趣，突然接到這樣的消息非常錯愕也相當關心搜救進度，已知警方有連絡上朋友家屬前往進一步調查。

海巡署中部分署第四岸巡隊表示，岸上的岸際範圍由第四岸巡隊麥寮機動巡邏站出動1艇3人、第四岸巡隊五條港安檢所則派出7車19人，  海上搜救人力，由第五巡防區第十三海巡隊出動巡防艇3艇21員，持續搜索救人行動。

海巡署第四岸巡隊呼籲民眾，從事岸際水域遊憩活動時除了注意天侯海象外更應加著救生衣、防滑鞋,避免發生憾事,於海上發生意外或急需協助時,可立即撥打118海巡服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助。

▲雲林縣麥寮鄉工業園區南提鐵橋5日晚間11點多傳出有釣客落水，警方、消防隊派出大批人力持續搜救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣麥寮鄉工業園區南提鐵橋5日晚間11點多傳出有釣客落水，警方、消防隊派出大批人力持續搜救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣麥寮鄉工業園區南提鐵橋5日晚間11點多傳出有釣客落水，警方、消防隊派出大批人力持續搜救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲雲林縣麥寮鄉工業園區南提鐵橋5日晚間11點多傳出有釣客落水，警方、消防隊派出大批人力持續搜救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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