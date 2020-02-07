朱立倫籲北京儘速同意台灣派機接人　「包機應由政府作為主要窗口」

▲朱立倫響應「我OK你先領」運動。（圖／翻攝朱立倫臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

口罩實名制6日正式上路，前新北市長朱立倫響應「我OK你先領」運動，把口罩優先留給更需要的人，同時，他也呼籲北京當局應儘速同意台灣派機接人，避免額外困擾，只要有台灣人要回台灣，包括有居留權的家屬，我們也都應該全力幫忙。

對於最早提出疫情警告的「吹哨者」李文亮6日過世，朱立倫7日透過臉書表示，「讓人痛心！」最早提出疫情警告的吹哨者，先是被扣上「造謠者」被訓誡，後來成為感染者、犧牲者。34歲年輕醫師的殞命，不僅凸顯武漢疫情的嚴峻，更成為言論自由價值的象徵。

同天，台灣第一個感染者痊癒出院，證明在妥善醫療的支持下，疾病仍能戰勝。朱立倫說，過去他擔任多年的地方首長、也擔任過H1N1時中央防疫總指揮官，深深體會到，台灣有專業的醫療人員與防疫人員，有良善的社會能量。這次遇到嚴重的疫情，但到目前為止，台灣在防疫工作上做得比許多國家好很多。

朱立倫強調，防疫是全民的事，我們就從多洗手，拱手不握手，必須戴口罩時記得戴，同時支持「我OK，你先領」，把口罩優先留給更需要的人做起。台灣未出現社區感染案例，除了幾個時機需要，平常並不需要配戴口罩。

至於武漢台人包機回台議題，朱立倫說，這是許多身陷疫區台灣人的期待，但包機上的防疫安排很重要，不能讓包機本身成為疫情擴散的風險窗口。而諸多環節的配合，「包機應該由政府作為主要窗口。」

疫情當前，朱立倫籲請北京當局儘速同意台灣派機接人，避免額外困擾。只要有台灣人要回台灣，包括有居留權的家屬，我們也都應該全力幫忙。面對眼前對岸封鎖疫區的擴大，未來可能驟升的返台需求，政府也應立即清查可用的各種閒置空間，預作準備。

朱立倫重申，自私恐懼比病毒可怕！疫情當前，最重要的是不分朝野團結一起，支持政府做好所有防疫工作，不要再有任何人，藉機挑起政治惡鬥。

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