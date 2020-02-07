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快訊／陸委會：2/10起暫停小三通客運船舶往來

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▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲小三通將暫時停止。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／台北報導

陸委會今（7日）指出，因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，以及考量目前在陸的金馬澎鄉親返鄉需要，經參考地方意見，自109年2月10日起暫停小三通客運船舶往來相關機關亦將儘速完成暫停兩岸小三通客船往來之相關準備。

為防止中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，陸委會今（7日）透過新聞稿表示，基於防疫優先，經中央流行疫情指揮中心(下稱疫情中心)討論，將自109年2月10日起實施，並由陸委會辦理後續報院程序。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

陸委會說明，此為第2次因應防疫需要，暫停小三通客船往來。依據「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第32條規定，試辦期間，如有危害國家利益、安全之虞或其他重大事由時，得由行政院以命令終止一部或全部之實施。92年因應SARS疫情蔓延，政府即曾暫時關閉金馬小三通客船往來。

金馬小三通客運航線日前雖已採取減班措施，惟據內政部移民署初步統計，2月1日至5日，金門小三通平均每日入境數約425人次、馬祖28人次，主要為經小三通中轉之國人。為強化防疫，疫情中心決議暫停小三通客船往來，視疫情狀況再評估復航。

考量目前在陸的金馬澎鄉親返鄉需要，經參考地方意見，暫停措施將自2月10日起生效。相關機關亦將儘速完成暫停兩岸小三通客船往來之相關準備。

▲馬祖-黃歧小三通搭船只要25分鐘。（圖／記者劉亭攝）

▲馬祖-黃歧小三通航線。（圖／記者劉亭攝）

據了解，連江縣今早也先發出快訊表示，「馬祖小三通從今日起，旅客只出不進」，包括馬祖居民進入大陸者，於規定期間內也不得藉由小三通入境，籲請見諒配合。

此前，金門縣長楊鎮浯曾透過臉書向中央喊話，要求「儘速暫時關閉金廈小三通」。楊鎮浯提到，站在國境第一線，本縣對於疫情戒慎恐懼，防疫不能僅考慮疫情整體走勢，尚須考慮地區防疫能量，以及鄉親面對疫情的心理狀態，這些都是金門重要的社會成本。

 
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