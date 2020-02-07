快訊／「寶瓶星號1709台人」明天下午1點返抵基隆港

▲關閉台灣所有港口的當下，麗星郵輪「寶瓶星號」上1,709名台籍旅客瞬間回不了家。（示意圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／台北報導

中央流行指揮中心6日宣佈，即起所有國際郵輪禁止靠泊台灣所有港口，麗星郵輪旗下「寶瓶星號」上1709名台籍旅客瞬間成孤兒回不了家，經各單位溝通協調後，確認該船將開回沖繩那霸，放完外籍旅客之後，再將台籍旅客帶回台灣。寶瓶星號原訂今（7）日晚間11時返抵基隆港，目前最新消息指出寶瓶星號順延至明（8）日下午1點停泊於西3碼頭。

請繼續往下閱讀...

▲中央流行指揮中心6日宣佈，即起所有國際郵輪禁止靠泊台灣所有港口。（圖／記者林敬旻攝）

該艘麗星郵輪寶瓶星號2月4日基隆港出發，2月5日至6日停靠沖繩那霸，原本預計7日下午4點返抵基隆，卻因臨時宣布不得停靠台港口而卡關，經各方單位溝通協調後，讓持有非中華民國護照的旅客先行離船，然後「寶瓶星號」再啟程返回基隆，原先預計2月7日晚上11時抵達，讓持中華民國護照之旅客1,709名離船，但不料寶瓶星號遭那霸拒絕靠港，這16小時不斷在日本海域打轉繞行，目前日方已同意寶瓶星號靠港那霸。礙於日方處理程序較為謹慎，今早宣布再延至明天才會抵達基隆港，原訂會在下午1點，不過還是要看日本的處理速度，至於本國／非本國籍旅客的處理方式仍須再行確認，一有正式消息，會再儘快更新。

▲雲頂郵輪集團說明，該航次旅客共1,738名，其中台灣籍高達1,709名。（圖／業者提供）

雲頂郵輪集團說明，該航次旅客共1,738名，其中台灣籍高達1,709名，還有18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1名，以及1名陸配，經確認，出航前兩周未有任何境外旅遊史，該航次出航至今未有任何發燒或疑似症狀。

為了防堵任何可能進入的疫情，中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，6日晚船醫會進行病歷檢查，隔天會登船做發燒篩檢，發燒者會直接在船上採檢，檢驗中心會用最快的速度檢驗，如果不幸有人確診，確診者依規定送醫院隔離相關治療，其餘「留船隔離」14天。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中指出，如果不幸有人確診，確診者依規定送醫院隔離相關治療，其餘「留船隔離」14天。（圖／記者林敬旻攝）

此外，台灣港務股份有限公司指出，原全台今年郵輪共655艘次、106萬旅客人次，受疫情影響，從2月6日至3月31日郵輪航班預計全數取消，共有112艘次、14.4萬旅客人次，估計今年郵輪下修為543艘次、91.6萬旅客人次。