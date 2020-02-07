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郵輪「鑽石公主號」61人確診武漢肺炎！還進基隆趴趴走…廟口夜市大消毒

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記者郭世賢、陳雕文／基隆報導

國際郵輪「鑽石公主號」至少61名旅客得到武漢肺炎，有民眾目擊外國旅客提著印有該郵輪logo的環保袋在廟口夜市拍照觀光，令人驚恐，衛福部長陳時中表示，郵輪內交互感染非常嚴重，因此下令即刻起國際郵輪禁止停靠我國港口。廟口夜市管委會則在7日凌晨2點派員進行全面消毒。

▲基隆廟口有外國遊客背「鑽石公主號」背袋。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲外國遊客背「鑽石公主號」背袋下船後在基隆廟口趴趴走。（圖／記者郭世賢翻攝）

「鑽石公主號」於上個月31日停靠基隆港後，船上2694名旅客進入廟口夜市拍照觀光，身上還背著「鑽石公主號」的環保袋且全部緊戴口罩，1名女遊客說，到訪台灣之前，因為曾看過電視報導有關肺炎的新聞，因此下船都戴著口罩，不過由於郵輪本身沒提供，她並沒有在船上戴口罩，但是強調船員都會提醒記得要購買。

▲基隆廟口有外國遊客背「鑽石公主號」背袋。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲外國女遊客。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，該郵輪先是出現10例武漢肺炎確診（包括1名台灣籍60多歲女性），再歷經遊客下船觀光（行程包含台北101、故宮以及九份等北北基景點）後，才又確認有另外10例確診的外國人士，直到7日上午，又再增加41例確診，共計61人確診武漢肺炎，但是目前郵輪公司無法確認這些確診患者曾到過哪些地方，令民眾人心惶惶。

基隆市政府指出，針對重要觀光地區，市長林右昌已要求全市公有市場（含廟口夜市）及觀光景點之攤販與業者，自行進行消毒清潔工作，且均已完成清潔消毒，廟口夜市管委會則於7日凌晨2時全面進行消毒，所有攤商也規範配戴透明的微笑口罩，積極防止疫情擴散。

▲▼大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲攤商提前12點收攤，凌晨2點市政府派外包廠商進行大規模消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

由於「鑽石公主號」傳出多人感染武漢肺炎，中央流行指揮中心於6日宣佈，即起禁止國際郵輪停靠我國港口，現卻傳出載了上千名台灣旅客的寶瓶星號郵輪，即將在8日靠岸。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，如果是國人的話，還是會盡量讓他們進來，但需要居家檢疫14天。

雲頂郵輪集團表示，該艘麗星郵輪寶瓶星號從2月4日基隆港出發，2月5日至6日停靠日本那霸，原本預計7日下午4點返抵基隆，因為臨時宣布不得停靠台港口，現正積極和主管機關討論，尋求最合適處理方式。

雲頂郵輪集團說明，該航次旅客共1,738名，其中台灣籍高達1,709名、18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1名，以及1名陸配（經確認，出航前兩周未有任何境外旅遊史）。寶瓶星號自2015年起以基隆為全年母港營運，該航次旅客幾乎全數為台灣民眾，並非境外郵輪掛靠台灣。

雲頂郵輪集團強調，該航次出航至今未有任何發燒或疑似症狀，也無隔離之必要，若依照目前的最新規範，船上高達1,709名台灣旅客將無法順利返抵基隆港。目前船方有向主管機關反映，待進一步指示。

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